Smart Heizen und Energie sparen mit Bosch Smart Home

Energiesparen durch richtiges Heizen © Bosch

Durch die Kombination verschiedener smarter Funktionen lassen sich beim Heizen bis zu 36 % Energie sparen. Bosch Smart Home präsentiert hilfreiche Maßnahmen und Tipps.

Rund 70 % des Energiebedarfs in einem privaten Haushalt geht auf das Konto von Raumwärme, weshalb die Einsparung von Energie in diesem Fall viele Kosten sparen kann. Die vermeintlich naheliegende Option, die Heizung dauerhaft komplett auszulassen, ist keine zu empfehlende Maßnahme, da sich dadurch sowohl Feuchtigkeit in den Wänden als auch Schimmel bilden können. Für ein gesundes Raumklima ist es daher nicht nur wichtig richtig zu heizen, sondern auch richtig zu lüften. Laut einer Studie des Fraunhofer-Instituts für Bauphysik lassen sich durch die Kombination verschiedener Maßnahmen wie Einzelraumregelung, Lüftungserkennung und Rollladensteuerung bis zu 36 % der Energie im Haushalt einsparen.

Nach Hause kommen und gleich Wohlfühltemperatur genießen. Mit smarten Lösungen zum Heizen kein Problem © Bosch

Individuelle Temperaturregelung für maximale Effizienz & Ersparnis

Der effektivste Tipp, um Heizkosten zu sparen ist, die Temperatur in einzelnen Räumen individuell zu regeln, anstatt das komplette Zuhause einheitlich zu beheizen. Tatsächlich ist dies auch nicht nötig, da sich unterschiedliche Räume hinsichtlich der optimalen Temperatur voneinander unterscheiden, sodass beispielsweise im Schlafzimmer bereits 17 bis 18 Grad ausreichen, für selten genutzte Räume ist eine Temperatur von 16 bis 18 Grad empfehlenswert. Dieser minimale Unterschied rentiert sich schon allein, da ein Grad weniger Raumtemperatur einer Energieeinsparung von 6 % mit sich bringt. Bei der individuellen Regelung helfen smarte Thermostate, mit denen sich via App, per Sprachbefehl oder direkt am Gerät raumgenau die gewünschte Temperatur einstellen lässt. Mit der Erstellung individueller Zeitprogramme wird nur geheizt, wenn es nötig ist und es bedarf zudem keinen Handgriff. Feste Zeitprofile je Raum, mit deren Hilfe beispielsweise morgens das Bad und abends das Wohnzimmer beheizt wird, helfen dabei ebenso, wie ein „Haus verlassen“ -Modus, der alle Thermostate gleichzeitig herunterregelt.

Genauso wichtig wie das richtige Heizen ist auch das richtige Lüften, sodass möglichst wenig Wärme und damit Energie verloren gehen. Mit smarten Helfern kann aber auch hier Energie eingespart werden: Sobald ein Fenster geöffnet wird, senden Tür-/Fensterkontakte ein Signal an die Heizkörper-Thermostate im Raum, die daraufhin die Heizleistung drosseln und die Temperatur senken. Wärme kann allerdings ebenfalls durch die Fenster entweichen – selbst dann, wenn diese geschlossen sind.

Mit Rollläden kann Energie eingespart werden, indem sie zur Wärmedämmung nachts geschlossen werden. Dieser Schritt kann mit smarten Helfern ebenfalls kinderleicht automatisiert werden: Mithilfe einer intelligenten Rollladensteuerung werden automatisch abends die Rollläden herunter- und morgens wieder hinaufgefahren.

Diese Maßnahmen können schnell und mit wenig Aufwand in jedem Haushalt umgesetzt werden – egal ob Eigentümer oder Mieter, ob Zweiraumwohnung oder Einfamilienhaus.

