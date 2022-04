Engerlinge im Beet: Fünf Tipps, um Ihre Ernte zu schützen

Engerlinge sind unliebsame Schädlinge im Garten. So bekämpft man die Larven und wird diese auf Dauer los. (Symbolbild) © Armin Weigel/dpa

Engerlinge sind für viele sehr lästig im Garten. Doch welche Käferlarven schaden und mit welchen Tipps gelingt es, die Ernte zu schonen?

München – Engerlinge sind Larven aus der Überfamilie der Blatthornkäfer. Zu ihnen gehören beispielsweise auch Maikäfer und Rosenkäfer. Begrifflich kommt „Engerling“ aus dem Mittelhochdeutschen. Hier bedeutet es so viel wie „kleiner Wurm“ oder „Made“. In unseren heimischen Gärten kommen hauptsächlich vier Arten vor, die relativ wenig Schaden anrichten.

Doch erwünscht sind Käferlarven im Beet nicht immer, weiß 24garten.de.

In unseren Breiten sind die schädlichsten und bekanntesten Engerlinge die des Maikäfers. Dieser kann bis zu drei Zentimeter groß werden und bis zu vier Jahre im Boden überleben. Aber nicht alle sind schädlich. Mit diesen Merkmalen lassen sie sich unterscheiden. Den meisten Schaden fügt er Pflanzen an deren Wurzeln zu. Dadurch verlieren diese an Kraft, wachsen nicht weiter und gehen ein. Doch es gibt ein paar Tipps, mit denen sich solche Fraßschäden vermeiden lassen.