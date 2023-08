Von wegen Lärmbelästigung: Stimmt es, dass man in der Schweiz nachts nicht spülen darf?

Die Gerüchteküche brodelt

In Deutschland kursiert das Gerücht, dass man in der Schweiz nachts nicht die Toilette spülen darf, um Lärmbelästigung zu vermeiden. Kann das wirklich sein?

Hartnäckig hält sich das Gerücht, dass die Menschen in der Schweiz zur Vermeidung von Lärmbelästigung nachts nicht spülen dürfen. Auf diese Weise würden Mieter nicht die Nachtruhe ihrer Nachbarn stören. Unvorstellbar für die Menschen in Deutschland, die ihre Toilettenspülung rund um die Uhr betätigen dürfen. Obwohl, dürfen sie das überhaupt? Denn auch hier gelten Ruhezeiten, die regeln, was wann erlaubt ist.

Schweizer Mietexperte löst das Rätsel um nächtliches Spülen der Toilette

+ In der Schweiz ebenso wie in Deutschland ist es erlaubt, nachts die Toilette zu spülen. © imagebroker/Imago

Mietexperte Fabian Gloor vom Schweizer Mieterverband räumt das Gerücht in einem Artikel des Schweizer News-Portals Blick.ch aus der Welt: Das Spülen der Toilette während der Nacht ist in der Schweiz erlaubt.

Ein generelles Verbot, während der Nachtruhe die Toilettenspülung zu benutzen, würde zu fest in die Persönlichkeitsrechte der Mietenden eingreifen.

Er erklärt, dass die Nachtruhe im Nachbarland üblicherweise von 22 Uhr bis 6 Uhr gelte. Festgesetzt sei diese durch die jeweilige Polizeiverordnung, die wiederum von Kanton zu Kanton unterschiedlich sei. So oder so sollten Mieter in dieser Zeit bei ihrem Tun die Zimmerlautstärke nicht überschreiten. Sonderregelungen kämen natürlich ebenfalls vor, diese wären dann aber in der Hausordnung oder im Mietvertrag vermerkt.

Die Situation in Deutschland ist ähnlich

Die Regelung zu nächtlichen Ruhezeiten ist hierzulande ähnlich: An den meisten Orten herrscht von 22 Uhr abends bis 6 Uhr beziehungsweise 7 Uhr morgens Nachtruhe. Die Betätigung der Toilettenspülung ist durchgängig erlaubt und selbst von Nachbarn in hellhörigen Mehrfamilienhäusern oder in Häusern mit vielen Mietparteien zu tolerieren. Vor dem Urlaub kann es jedoch sinnvoll sein, den Hauptwasserhahn komplett abzudrehen.

