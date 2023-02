Über das Bauzentrum Poing der Messe München

Kostenlose Experten-Infos zum nachhaltigen Bauen

Nachhaltiges Bauen auch optisch auf der Höhe der Zeit © Messe München GmbH

Das Thema Nachhaltigkeit wird für Bauherren und Eigenheimbesitzer immer wichtiger. Am 24. Februar bietet das Bauzentrum Poing hierzu kostenlose Energie- und Bauberatungen sowie eine geführte Experten-Tour an.

Nachhaltige Gebäude zeichnen sich durch die Optimierung in den Bereichen Ressourcen, Energie, Wasser und Abwasser aus. Hinter diesen eher abstrakten Begriffen stehen für Bauherren und Eigenheimbesitzer ganz konkrete Fragen: Welche Baustoffe sind besonders umweltfreundlich? Welche Heizungsart bietet sich für das Traumhaus an? Wie können Kinder, Eltern und Großeltern harmonisch unter einem Dach wohnen? Auf diese und viele weitere Fragen finden Interessierte im Bauzentrum Poing Antworten.

Energie- und Bauberatung „Nachhaltiges Bauen“

Am Freitag, 24. Februar, können Interessierte im Bauzentrum Poing an einer individuellen Energie- und Bauberatung zum Thema Nachhaltiges Bauen teilnehmen, um sich ihre Fragen beantworten zu lassen. Von 11 bis 14 Uhr erklärt der staatlich anerkannte, unabhängige Energieberater Helmut Mager in jeweils halbstündigen Einzelberatungen, wie das Eigenheim nach ökologischen, ökonomischen und sozialen Aspekten geplant werden kann. Hierzu zählen zum Beispiel recycelbare Baustoffe, Energieeffizienz sowie Mehrgenerationen-Konzepte. Auch auf die neue KfW-Förderung nachhaltiger Häuser geht der Experte ein.

Anschließende Tour mit dem Experten

Ausstellung zum Thema nachhaltiges Bauen im Bauzentrum Poing © Messe München GmbH

Im Anschluss an die Energie- und Bauberatung kann an einer geführten Tour durch das Bauzentrum Poing teilgenommen werden. Expertinnen und Experten vertiefen dort die referierten Inhalte in ausgewählten Musterhäusern. Eine Vorabanmeldung zu den Veranstaltungen ist nicht erforderlich, die Anmeldung erfolgt vor Ort nach Verfügbarkeit. Alle Beratungen und Touren sind kostenfrei, lediglich der normale Eintritt ins Bauzentrum Poing ist zu entrichten.

Weitere Termine im ersten Halbjahr 2023 Ein zusätzlicher Termin zum Thema nachhaltiges Bauen steht Interessierten am 28. April im Bauzentrum Poing offen. Bis zum Sommer können angehende Hausbesitzer zahlreiche weitere Beratungen und geführte Touren rund um folgende Schwerpunktthemen wahrnehmen: Zukunft Wohnen (10. März und 12. Mai), Energieeffizienz (24. März und 02. Juni) sowie Smart Building (14. April).

Auch unter der Woche: Häuser zum Anschauen, Anfassen und Erleben

Im Bauzentrum Poing können Besucher ihr zukünftiges Eigenheim live erleben. Rund 60 Musterhäuser warten auf interessierte Gäste zum Anschauen, Anfassen und Erleben. Die Bandbreite und Vielfalt der Häuser im Bauzentrum Poing ist beeindruckend. Sämtliche architektonische Stilrichtungen und Wohnformen sowie individuelle Mehrgenerationenhäuser können vor Ort erkundet werden. Das Angebot reicht vom geräumigen Einfamilienhaus mit traditionellem Satteldach bis zum extravaganten Designerhaus in Bauhaus-Architektur. Doch schon lange gehen die Hausinnovationen über das „typische“ Einfamilienhaus hinaus: Aufstockungen und Anbauten sind durch die industrielle Vorfertigung der Holzfertighäuser schnell realisierbar. So können sich Besucher zwischen allen Größen, Varianten und Preisklassen entscheiden, ob modulares Bauen oder Plusenergie-Haus.

Adresse

Bauzentrum Poing

Senator-Gerauer-Straße 25

85586 Poing/Grub

Tel. 089 / 99 020 760

E-Mail: poing@musterhaus-online.de

www.bauzentrum-poing.de

Öffnungszeiten

Tagesaktuellen Öffnungszeiten unter www.bauzentrum-poing.de.

Dienstag bis Sonntag von 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Montag ist Ruhetag

Der Ausstellungskatalog mit Fotos der Häuser ist kostenlos an der Kasse erhältlich.

Über das Bauzentrum Poing der Messe München

Das Bauzentrum Poing der Messe München bietet eine Kombination aus Musterhausausstellung und regelmäßig stattfindenden Vortragsreihen. Jährlich nutzen rund 75.000 Besucher das Informationsangebot der von der Ausstellung Eigenheim & Garten betriebenen Musterhausausstellung. Es ist mit rund 60 komplett eingerichteten Musterhäusern Bayerns größte Eigenheimausstellung und zeigt die ganze Bandbreite architektonischer Stilrichtungen vom modern interpretierten Landhaus über kubische Bauhaus-Architektur bis hin zum Mehrgenerationenhaus.

Rund 50 Aussteller aus Deutschland, Österreich und Italien präsentieren innovativen Hausbau unter energetischen und ökologischen Aspekten. Viele der Musterhäuser erfüllen die förderfähigen KfW-Effizienzklassen 40 und 55, einige davon sind sogar Energie-Plus-Häuser. Das Bauzentrum Poing hat sich mit innovativen Technologien einen überregionalen Ruf als Zentrum für Veranstaltungen rund ums Bauen, Modernisieren und Wohnen geschaffen.

Services für Besucher: Sonntagsvorträge, kostenlose Einzelberatung, Pfad der innovativen Ideen – geführte Touren, individuelle Touren und Newsletter.