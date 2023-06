Fünf effektive Köder, um Ratten erfolgreich in die Falle zu locken

Ratten gelten als selten erwünschte, aber besonders hartnäckige Gäste. Wenn Sie „nur“ wenige Eindringlinge in Ihrem Haus zählen, so können Sie diese auch ohne Gift vertreiben.

Ob im Haus oder Garten – für die meisten Menschen gilt die Ratte nicht als bevorzugtes Haustier. Trotzdem kommt es immer wieder vor, dass sich ein Tier ins Haus verirrt und dieses anschließend als neues Zuhause beherbergt. Das erfolgreiche Anzulocken und anschließende tierfreundliche Vertreiben der Ratten ist keine ganz leichte Aufgabe, mit ein wenig Geschick aber auch kein Hexenwerk.

Rattenfalle: Welche Art von Köder ist zu verwenden?

Insbesondere bei einem leichten Rattenbefall lassen sich die wenigen Tiere gut in einer Lebendfalle einfangen und anschließend loswerden. Denn Rattengift, als für viele Menschen wohl naheliegendste Lösung, eignet sich weniger für den alltäglichen Gebrauch. Vor allem in Haushalten mit Kindern und anderen – gewünschten – Haustieren, ist die chemische Substanz nicht ungefährlich. Laut Tierschutzgesetz §4 ist der Einsatz von Rattengift, trotz freier Verkäuflichkeit, für Laien außerdem strafbar.

Neben dem allbekannten Stückchen Käse, eignen sich auch viele weitere für den Menschen schmackhafte Lebensmittel zum Fangen von Ratten. © Pond5/Imago

Vielmehr eignet sich, wie auch beim Vertreiben anderer unerwünschter Hausgäste, das Nutzen von Hausmitteln. Denn Ratten sind nicht besonders wählerisch, wenn es um ihre nächste Mahlzeit geht und freuen sich über fast alles Essbares. Die meisten der folgenden Köder haben Sie also vermutlich sowieso schon in Ihren Küchenschränken.

1. Köder: Brot, Körner und Nüsse

Wenn Sie nicht wissen, wohin mit ihrem alten, trocknen Brot, haben Sie Ihren optimalen Köder schon gefunden. Aber auch frisches Brot, mit seinem schmackhaften Duft, zieht die Tiere ausnahmslos an. Vorzugsweise greifen Sie zu einem Brot, dass viele Körner oder Nüsse enthält. Wichtig ist nur, dass Sie die Falle an einem trockenen Ort installieren, sodass Ihr Köder nicht anfängt zu schimmeln.

Auch Körner, Nüsse, Haferflocken und Müsli lassen sich ideal in den Fallen anbringen. Ratten halten sich von Natur aus gerne in der Nähe von landwirtschaftlichen Betrieben, Getreidefeldern und -speichern auf. Insbesondere Schoko-Müsli und weitere zuckerhaltige Cerealien reizt die Tiere ungemein.

2. Köder: Ratten lieben Schokolade

Ein kleines Stück einfache Tafelschokolade lockt auch so manche Maus ihrer Reserve. Ganz besonders gut eignet sich hierfür süße Vollmilchschokolade, die sehr geruchsintensiv ist.

Aber auch diverse süße Brotaufstriche lassen Ihr Vorhaben gelingen. Von Nuss-Nougat-Creme bis Erdnussbutter, sollten alle süßen, fetthaltigen Aufstriche zielführend sein. Bestreichen Sie hierfür lediglich ein kleines Stückchen Brot mit der von Ihnen bevorzugten Creme und legen es in die Lebendfalle. Vorsicht bei zuckerhaltigen Lebensmitteln – sie können Ameisen in die Wohnung locken.

3. Köder: Vitaminreiche Alternativen für die Rattenfalle

Ratten werden aber keinesfalls nur von industriellem Zucker angezogen, auch an frischem Obst finden sie durchaus Gefallen. In anhaltenden Trocken- und Hitzeperioden, wie auch im Winter decken die Tiere ihren täglichen Flüssigkeitsbedarf gerne mit wasserhaltigen Früchten ab. Ob Äpfel, Wassermelone, Erdbeeren oder Weintrauben – eine kleine Portion Obstsalat macht sich hervorragend in jeder Rattenfalle.

4. Köder: Reste der Wurstplatte weiterverwenden

Ratten sind keine Vegetarier. Ob Schinken, Speck oder Leberwurst – Hauptsache fetthaltig und kalorienreich. Streichen Sie beispielsweise ein bisschen geruchsintensive Leberwurst auf eine Ecke Brot oder auch direkt in die Falle, um die fleischliebenden Schädlinge zügig in die Falle zu locken.

5. Köder: Hartgekochte Eier für die Nagetiere

Auch im Hühnerstall verstecken sich die Tiere gerne in Hoffnung auf einen schmackhaften Zwischensnack. Da rohe Eier nicht besonders geruchsintensiv sind, sollten Sie das Ei vorab hart kochen, schälen und aufschneiden. Die Schädlinge sollten anschließend nicht lange auf sich warten lassen.

Rattenfallen aufstellen: So gelingt‘s Ratten folgen bei der Futtersuche ihrer Nase, dementsprechend ist es wichtig, eine möglichst geruchsneutrale Umgebung zu schaffen. So können die Schädlinge ihren Fokus allein auf den Köder legen. Achten Sie also darauf, möglichst keine offenen Lebensmittel in Haus und Garten herumliegen zu lassen. Sie wollen die Tiere gezielt in Richtung Falle locken und nicht zu den Überbleibseln des letzten Grillabends. Außerdem ist es zu vermeiden, Essensreste die Toilette hinunterzuspülen, um Ratten nicht aus der Kanalisation anzulocken. Außerdem reagieren Ratten sehr sensibel und scheu auf den Eigengeruch des Menschen. Vermeiden Sie das Hinterlassen Ihres eigenen Geruchs, indem Sie beim Zubereiten und Installieren des Köders möglichst wenig Kontakt mit den Lebensmitteln aufnehmen. Tragen Sie vorzugsweise Handschuhe und lange Kleider. Quelle: gartenora.de