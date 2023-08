Streit mit Vermieter: Mann muss Blumenkästen vom Balkon entfernen

Von: Andrea Stettner

Die Balkonblumen eines Hobbygärtners aus Frankfurt am Main sollen die Sicherheit anderer gefährden. Wie gut müssen Blumenkästen gesichert werden?

Ein Bewohner aus Frankfurt am Main zieht auf seinem Balkon Blumen, Kräuter und andere Pflanzen – und das schon seit 13 Jahren. Nun muss der gelernte Gärtner nach einem Streit mit der Hausverwaltung seine Balkonkästen entfernen, wie fnp.de berichtet. Die Blumenkästen sollen angeblich die Verkehrssicherheit gefährdet. Sollte er einer Umsetzung der Blumen durch den Hausmeister – verbunden mit entsprechenden Kosten – nicht zustimmen, soll sogar die Polizei hinzugezogen werden. Dabei hat der Hobbygärtner die Kästen mit Seilen und Ketten doppelt und dreifach gesichert. „Ich verstehe die Welt nicht mehr“, sagt der verzweifelte Bewohner gegenüber fnp.de. Doch wie gut müssen Balkonkästen überhaupt gesichert sein, um die Verkehrssicherheit und damit andere Menschen nicht zu gefährden?

Wie müssen Blumenkästen an der Brüstung befestigt werden, um die Sicherheit nicht zu gefährden?

Blumenkästen am Balkon oder Fensterbrett sollten immer gut befestigt werden, um niemandem zu schaden. © ingimage/Imago

Tatsächlich gibt es keine gesetzlichen Regelungen, wie Blumenkästen an der Brüstung zu befestigen sind. Die Verkehrssicherungspflicht liegt in erster Linie bei den Mietern. Im Streitfall muss die jeweilige Sachlage geprüft werden. Gerichte entschieden bei vorangegangenen Rechtsstreits mal so, mal so. Einen Blumentopf nur aufs Fensterbrett zu stellen, reicht aber keinesfalls aus.

So befestigen Sie Balkonkästen richtig

Blumenkästen dürfen niemanden verletzten oder Schaden anrichten, soviel ist sicher. Auch einem Sturm und Unwetter müssen sie standhalten. Passiert etwas, trägt der Mieter die Schuld.

Bevor Sie Blumenkästen am Fensterbrett oder am Geländer des Balkons befestigen, sollten Sie aber zunächst einmal einen Blick in den Mietvertrag werfen, ob es hierzu Regelungen gibt. Beschädigen dürfen Sie die Mietsache dabei jedenfalls nicht – auch auf dem Balkon in die Fassade zu bohren ist in der Regel untersagt. Halterungen für Blumenkästen reichen meist aus, um die Pflanzen sicher am Balkongeländer zu befestigen. Im Zweifel können Sie die Kästen aber auch nach innen statt nach außen ans Geländer hängen.

Haben Sie eine breite Brüstung, passen die üblichen Halterungen meistens nicht. „Am einfachsten ist es, Blumentöpfe und -kübel an einem Regal oder an der Balkonbalustrade mithilfe von Kabelbindern, festem Draht, Seilen oder einer Kette zu sichern. Mit dem richtigen Material und einer eleganten Knotentechnik kann die Befestigung sogar ein kleiner Hingucker sein“, empfiehlt myHomebook.de. Damit die Blumen auch den nächsten Urlaub überleben, gibt es einige Vorbereitungen zu treffen.