Ferienhaus in Spanien - Hier ist der Kauf einer Immobilie am attraktivsten

Von: Judith Finsterbusch

Teilen

Den Traum von einer Immobilie in Spanien träumen viele. An einigen Orten lohnt sich der Kauf eines Ferienhauses besonders. © Ángel García (costanachrichten.com)

Ein eigenes Ferienhaus am Meer ist für viele ein Traum. Besonders in Spanien ist der Kauf einer Immobilie attraktiv. In diesem Artikel steht, welche Orte die besten dafür sind:

Mehr zum Thema Ferienhaus in Spanien kaufen - aber wo? Die besten Orte für eine Immobilie

Ibiza - Viele träumen von einem eigenen Ferienhaus im Ausland. Besonders attraktiv für den Kauf einer Immobilie ist dabei Spanien, wie eine Studie herausgefunden hat. Nach Kriterien wie Erreichbarkeit, Kaufpreis, mögliche Mieteinnahmen oder Freizeitaktivitäten in der Nähe wurden beliebte Ferienorte in Europa untersucht und ein Ranking erstellt. Welche demnach die besten Orte in Spanien für den Kauf eines Ferienhauses sind, verrät costanachrichten.com.

Spanien hat es in der Studie über die besten Orte für den Kauf eines Ferienhauses nicht nur auf Platz 1 geschafft, sondern landet gleich fünfmal in den Top 10. Kriterien für die Erstellung des Rankings waren übrigens auch die Sonnenstunden im Jahr oder die Kosten für ein Abendessen zu zweit.