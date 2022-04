Flieder im Garten: Fünf Sorten duften besonders gut

Einige Sorten Flieder duften besonders intensiv. (Symbolbild) © Gabriele Hanke/Imago

Eine üppige Blüte gepaart mit einem herrlichen Duft: Flieder ist schön und ein Klassiker im Beet. Doch es gibt Sorten, die besonders gut riechen.

München – Ähnlich wie auch die Hortensie, hat auch der Flieder einen etwas eingestaubten Ruf und viele betrachten ihn als altmodische Pflanze, die man in Bauerngärten verbannt. Doch dabei gibt es viele gute Gründe, den Strauch im eigenen Garten zu pflanzen.

Der betörende Duft ist einer von ihnen, wie 24garten.de berichtet*.

Botanisch zählt Flieder (lateinisch Syringa) zur Familie der Ölbaumgewächse (Oleaceae), zu der auch Forsythien, Duftblüten, Strauch-Jasmin und natürlich der Olivenbaum zählt. Der Ursprung von Syringa liegt in Südosteuropa sowie in Asien. Die Art, die am häufigsten als Zierstrauch gepflanzt wird, ist der Gemeine Flieder (Syringa vulgaris). Doch es gibt Sorten des sommergrünen Strauches, die besonders stark duften. *24garten.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.