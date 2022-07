Fliegen in der Wohnung? Mit diesen Hausmitteln verscheuchen Sie die Plagegeister

Von: Jasmin Pospiech

Auf dem Obst, beim Abfall oder am Fenster: Im Hochsommer können die Plagegeister in der Wohnung lästig sein. Wie Sie sie schnell loswerden können, lesen Sie hier.

Fliegen sind für viele einfach nur nervig – schließlich geht ihr Gesumme besonders beim Einschlafen auf den Keks. Zudem wirkt es sehr unappetitlich, wenn viele dieser Plagegeister auf dem Abfall oder gar auf frischem Obst in der Küche sitzen.

Lorbeeröl, Chili oder Streichhölzer: Diese Hausmittel schrecken Fliegen ab

Schließlich weiß jedes Kind, dass Fliegen Überträger von zum Beispiel (Fäkal-)Bakterien sein können, die sie auf ihren Zwischenstopps weitergeben. Wer sie also zu Recht von Lebensmitteln & Co. fernhalten möchte, der sollte folgende Tipps bzw. Hausmittel beherzigen, mit denen Sie ohne großen Aufwand die Insekten vertreiben.

Fliegen setzen sich auf Obst, Süßes und Abfall - und können so fiese Bakterien übertragen. © dpa/Julian Stratenschulte

Ätherische Öle

Ätherische Öle schmecken Fliegen nicht, weshalb sie sich von dem Geruch leicht abschrecken lassen und das Weite suchen. Besonders Lorbeeröl zeigt hier Wirkung. Geben Sie daher ein paar Tropfen des Öls mit ein wenig Wasser in eine Duftlampe. Diese verströmt dann den Duft im jeweiligen Zimmer. Alternativ können Sie die Mischung auch in eine Sprühflasche füllen und diese gezielt auf Mülleimer, Obstschale & Co. geben.

Ähnlich sieht es mit Gewürznelken aus. Besorgen Sie hier wiederum das Öl und geben Sie es in eine Duftlampe. Wer keine hat, kann auch einfach eine Zitrone in der Mitte durchschneiden, die Gewürznelken darauf drapieren und die Deko ins Fenster stellen.

Auch der Duft von Eukalyptusöl ist den Fliegen zu penetrant, weshalb sie auch dieses statt Lorbeer- oder Nelkenöl einsetzen können.

Scharfe Gewürze

Chili oder Cayennepfeffer wirken ebenfalls abschreckend auf die Plagegeister. Geben Sie das Pulver einfach in ein Schälchen mit warmem Wasser und lösen sie es auf. Dann stellen sie es ins Fenster oder an andere "Sammelplätze". Die Mischung können Sie übrigens ebenfalls in eine Sprühflasche umfüllen und auf besonders heikle Stellen sprühen.

Tomatenbeet

Für die meisten von uns riechen sie nach Urlaub am Mittelmeer, für Fliegen sind sie einfach nur übelriechend: Tomatenpflanzen. Wenn Sie Ihre Terrasse oder Balkon damit bepflanzen, haben Sie sozusagen eine Art natürlichen Schutzschild gegen die nervigen Insekten. Oben drein haben Sie dann immer frische Tomaten für einen leckeren Sommersalat im Haus.

Streichhölzer gegen Larven

Tummeln Sie sich allerdings in und um die Zimmerpflanzen, sollten Sie diesen ungewöhnlichen Trick versuchen: Nehmen Sie Streichhölzer und stecken Sie mit dem Kopf nach unten in die Topferde. Der Grund dafür: Die sogenannte Trauerfliege legt nur allzu gerne ihre Eier in der Blumenerde ab und die Larven ernähren sich dann von den Pflanzenwurzeln. Stecken Sie den Streichholzkopf in die Erde und gießen dann Wasser darauf, setzt es Schwefel frei, welcher die Larven abtötet.

Fliegenpapier

Ansonsten haben Sie auch die Möglichkeit, einfach Fliegenpapier auszulegen. Dieses können Sie in der Drogerie erwerben oder Sie machen es einfach selbst. Eine Anleitung finden Sie auf Brigitte.de: Dazu füllen Sie 750 Milliliter Sonnenblumenöl in einen Topf. Dann geben Sie ein paar Löffel Honig und etwas Harz dazu. Erwärmen Sie die Mischung, bis das Harz flüssig wird. Dann schneiden Sie Backpapier in Streifen und tunken es in die klebrige Masse. Wenn diese dann abgekühlt und trocken ist, können Sie das selbstgemachte Fliegenpapier auslegen.

Mit diesen Tipps beugen Sie Fliegen in den eigenen vier Wänden vor:

Generell sollten Sie auf ein paar Dinge achten, um dafür zu sorgen, dass die Nervtöter erst gar nicht stören:

Wischen Sie nach dem Essen Tisch und Geschirr sofort ab und entfernen Sie Speisereste.

Decken Sie die Obstschale ab oder legen Sie Obst in den Kühlschrank.

Leeren Sie zweimal die Woche den Mülleimer und halten Sie den Deckel geschlossen.

Schließen Sie stets Fenster und Türen und/oder lassen Sie Insektengitter einsetzen.

