Frau stört sich an ihrem ausrangierten Sofa - jetzt ist es nicht mehr wiederzuerkennen

Eine Frau konnte den Anblick ihres alten Sofas nicht mehr ertragen - mit viel Geschick hat sie ein völlig neues Möbelstück daraus gezaubert. Wie sie das gemacht hat, hier.

Manchmal muss man die Dinge einfach in die Hand nehmen: Anstatt den bemitleidenswerten Zustand ihres alten Sofas zu beklagen, holte sich eine Frau einen neuen Stoff und machte sich ans Werk.

Frau verwandelt ihr altes Ledersofa in eine Kuschelcouch

Ihr ursprünglich schwer zu putzendes und ausrangiertes Sofa ist nun kaum wiederzuerkennen: Auf das braune Leder hat die Frau einfach einen grauen Stoff genäht. Ihr Meisterwerk präsentierte sie in der Facebook-Gruppe "We Love Mrs. Hinch". Und tatsächlich könnte der Unterschied zu vorher nicht drastischer ausfallen. Aus einem alten, zerknautschten Ledersofa ist ein modernes, förmiges Möbelstück geworden.

Und dafür hat sich die Dame ordentlich ins Zeug gelegt: Zunächst zerlegte sie das Sofa in seine Einzelteile, um alle Nähte zu überprüfen und herauszufinden, wie es einst hergestellt wurde. Anschließend zeichnete sie alle Bestandteile der Überzüge auf Papier, nahm deren Maße und benutzte sie als Schablone für den neuen Stoff, den sie ausgewählt hatte.

Die Formen steckte sie dann auf dem Sofa fest, um sicherzugehen, dass diese auch groß genug waren. "Stellt sicher, dass ihr genug Nahtzugabe habt", berichtete sie laut dem Online-Portal The Sun in ihrem Facebook-Beitrag. Stichpunktartig erklärte sie: "Schneidet es aus, zeichnet eine Linie, wo ihr nähen müsst. Heftet es zusammen. Näht mit Vorstich an der Maschine. Zuerst nähte sie auf diese Weise die Bezüge für die Coucharme, bevor es an die Kissen ging. Unter den Stoff steckte sie dünne Wattestreifen, um die Kanten des alten Leders zu verstecken.

Das Ergebnis lässt sich sehen. Auf Facebook gratulierten ihr andere User zu ihrem Werk: "Als jemand der ebenfalls näht, muss ich sagen, dass das Wahnsinn ist! Du musst darüber so glücklich sein."

