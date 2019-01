Frau will 1.7 Millionen teures Haus verschenken - wenn man ihr einen Brief schreibt

Mit einem Haus in der wunderschönen Landschaft Kanadas hat sich eine Frau ihren Traum erfüllt - doch jetzt ist sie bereit es für ein wenig Post herzugeben.

Alla Wagner aus Alberta, Kanada versucht seit letztem Jahr, ihr Traumhaus in Millarville zu verkaufen. Doch leider scheint das Interesse bisher nicht so groß gewesen zu sein und so hat sich die ältere Dame entschlossen, einen ungewöhnlichen Weg einzuschlagen.

Frau gibt ihr 1.7 Millionen teures Traumhaus her - für einen Brief

Der Wert des Hauses wird eigentlich auf 1.7 Millionen geschätzt - doch Alla Wagner ist nun bereit, es gegen ein wenig Post herzugeben. Dafür hat sie sich einen besonderen Wettstreit überlegt, bei dem Teilnehmer gegen eine Gebühr von 25 Dollar einen maximal 350 Wörter langen Essay schreiben sollen. Der Brief, der sie am meisten berührt und davon überzeugt, das Haus in beste Hände zu geben, gewinnt die teure Bleibe.

68.000 Briefe wären deshalb nötig, um mithilfe der Gebühr den Wert des Hauses wieder einzunehmen. Drei Monate lang soll der Wettstreit gehen - mit Option auf Verlängerung. Wird die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht, bekommt niemand das Haus. Ebenso, wenn sich in der Zwischenzeit ein Käufer findet, der bereit ist, den vollen Preis zu zahlen. In diesem Fall würden alle Teilnehmer ihr Geld zurückbekommen.

Das hat das Traumhaus in Kanada zu bieten

Das Haus erstreckt sich über rund 460 Quadratmeter und weist drei Schlafzimmer, eine große Küche, eine Bibliothek sowie einen Weinkeller auf. Quasi vor der Haustür befindet sich ein kleiner See und Bewohner haben einen grandiosen Blick auf die Berge: "Egal, aus welchem Fenster ich hinaussehe, der Anblick ist wunderschön. Diese Gegend und unser Zuhause ist ein Paradies für Schreiber und Künstler!", erklärt Alla Wagner laut dem Online-Portal Travel+Leisure begeistert.

Sie selbst muss ihr Haus aufgrund einer Rückenverletzung aufgegeben, die es ihr unmöglich macht, das Gebäude instand zu halten. Trotzdem möchte sie es in guten Händen wissen, weshalb die Briefe auch folgende Frage beantworten sollen: "Warum würde es Ihr Leben verändern, in dieses Traumhaus am See zu ziehen?"

