Diese Stellen entgehen Ihnen beim Frühjahrsputz garantiert auch

Der Frühling ist angebrochen und damit wird es Zeit für den Frühjahrsputz. Trotz aller Gründlichkeit vergessen viele bestimmte Stellen im Haushalt bei der Reinigung.

Der alljährliche Frühjahrsputz steht wieder an.

steht wieder an. Beim Großreinemachen vergessen viele aber offensichtliche Schmutzherde .

Welche das sind, erfahren Sie hier.

Sie befinden sich gerade mitten im Frühjahrsputz? Damit sind Sie wohl nicht alleine. Die Zeit ist gekommen, verstaubte Oberflächen von Flusen zu befreien sowie Fenster und Fußböden zu schrubben. Aber sind Sie bei der Reinigung wirklich so gründlich, wie Sie es sein sollten? Vielleicht entgehen Ihnen ja auch folgende Stellen im Haushalt, die oft vergessen werden. Finden Sie es heraus.

Türklinken reinigen

Denken Sie immer daran, Ihre Türklinken zu putzen? Schließlich werden diese täglich angefasst, und nicht nur von Ihnen, sondern auch von der Familie, Bekannten oder Handwerkern. Deshalb sollten Sie gerade hier zum Frühjahrsputz* – und auch das restliche Jahr über – regelmäßig mit dem Putzlappen anrücken. Zudem ist es ratsam, Griffe an Fenstern oder Schubladen zu reinigen.

Lichtschalter reinigen

Wie die Türklinken werden auch Lichtschalter mehrmals am Tag und von verschiedenen Personen berührt und sollten deshalb gut gereinigt werden. Darum sollten Sie auch hier spätestens zum Frühjahrsputz Hand anlegen.

Fußleisten reinigen

Gönnen Sie auch den Fußleisten zum Frühjahrsputz eine kleine Reinigungskur. Denn gerade diese werden beim Staubsaugen oft ignoriert, weil die meisten lieber auf einen sauberen Fußboden achten. Dabei sammelt sich gerade an den Leisten viel Schmutz und Staub an. Hier gilt es, im Frühjahr nachzuarbeiten.

Couch- und Sesselritzen reinigen

Bei einem gemütlichen Abend auf der Couch oder im Sessel* mit der Chipstüte in der Hand verschwinden nicht selten Krümel zwischen den Ritzen. Ganz vergessen sollten Sie diese aber nicht. Auch Tierhaare sammeln sich in ungeahnten Ecken von Polstermöbeln. Nutzen Sie also die Gelegenheit beim Frühjahrsputz und saugen Sie gut zwischen den Polstern, um unangenehme Gerüche zu vermeiden.

Tisch- und Stuhlunterseiten reinigen

Reinigen Sie an Tischen und Stühlen üblicherweise auch die Unterseite? Wenn nicht, dann sollten Sie das schleunigst nachholen. Schließlich kommt es vor, dass man selbst oder Gäste unbewusst an die Unterseite von Sitzmöbeln greifen, um diese zurecht zu rücken.

