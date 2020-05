In nur fünf Minuten sauber: Dieser Putz-Trick für die Dusche erobert das Internet

Eine Frau teilte im vor Kurzem im Netz einen Putz-Trick für schmutzige Duschwände. Seither ahmen zahlreiche Nutzer den Tipp nach - und staunen über das Ergebnis.

Ablagerungen an den Duschwänden sind keine Seltenheit.

Die Reinigung dauert oft lange und ist wenig zufriedenstellend.

Ein Trick soll aber Abhilfe schaffen.

Ärgern Sie sich auch regelmäßig über Kalkablagerungen an der Dusche, die Ihnen den Durchblick verwehren? Dann wird es vielleicht Zeit, dass Sie einen Trick austesten, der die Wände innerhalb von fünf Minuten wieder rein machen soll.

Normalerweise ist das Reinigen der Dusche eine lästige Aufgabe, die viel zu viel Zeit wegfrisst. Kein Wunder, dass Putz-Tricks, die versprechen ein Problem schnell zu lösen, äußerst beliebt sind. In den sozialen Netzwerken wird derzeit ein Tipp gefeiert, der die Duschkabine ohne viel Aufwand und innerhalb kürzester Zeit wieder auf Hochglanz bringt. Das Einzige, was Sie dafür benötigen: Einen Spülmaschinen-Tab und einen Schwamm.

Frau reinigt Duschkabine mit zwei Hilfsmitteln

Alles nahm wohl seinen Anfang in der australischen Facebook-Gruppe "Mums Who Clean" (dt. "Mütter, die putzen"), wie das Online-Portal Dailymail berichtet. Darin berichtete eine Frau davon, wie Sie beim Reinigen der Duschwände zwei Arbeitsschritte in einen packt: Anstatt nämlich zuerst mit dem Spülmaschinen-Tab über die Oberflächen zu fahren und dann mit dem Schwamm darüber zu wischen, schneidet sie ein Loch in ihren Schwamm und drückt dort den Tab hinein. So kann sie in einem Schritt sowohl reinigen - ohne sich die Finger allzu schmutzig zu machen - als auch feucht wischen. Mithilfe dieser Methode soll sie Ihre Duschwände innerhalb von fünf Minuten sauber bekommen. Auch ihre Badewanne und Wandfliesen reinigt sie auf die Weise.

Mit ihrem Tipp löste die Frau sogleich eine Welle der Begeisterung aus - und viele ahmten ihre Methode nach. Innerhalb kürzester Zeit berichteten andere Nutzer von ähnlichen Erfolgen mit der Reinigungskombination.

Duschkabine reinigen: Alter Trick in neuem Gewand?

Dabei ist es gar nicht das erste Mal, dass jemand mit einem Spülmaschinen-Tab seine Dusche reinigt: Schon vor wenigen berichtete eine Frau im Netz von ihrem Reinigungserfolg mithilfe der Geschirrspül-Tabs*. Dabei tunkte Sie die Tabs allerdings zunächst in eine Schüssel Wasser, um sie ein wenig aufzulösen. Eventuell hat sich diesen Trick nun die Frau aus der Facebook-Gruppe zunutze gemacht und noch etwas praktikabler umgestaltet.

