Fünf Tipps, mit denen Sie unangenehme Hitze im Schlafzimmer vermeiden

Steigende Temperaturen

Im Sommer besteht scheinbar keine Chance, auch nachts gegen die hohen Temperaturen anzukommen. Ein gekühltes Schlafzimmer kann schlaflosen Nächten vorbeugen.

Viele Menschen können den Sommer jedes Jahr kaum abwarten. Sonnige und warme lange Tage, die sich nicht nur im Strandurlaub, sondern auch Zuhause schon wunderbar genießen lassen. Doch wenn die Temperaturen teilweise in unangenehme Höhen steigen, kann das ganz schön anstrengend werden. Gerade für Menschen, die von Zuhause arbeiten oder anderweitig viel Zeit im Eigenheim verbringen, sollten wissen, wie sie ihre Wohnung im Sommer herunterkühlen können. Für eine frische und erholsame Nachtruhe sollten Sie dabei besonders Ihrem Schlafzimmer genug Aufmerksamkeit schenken.

Das richtige Lüften für angenehme Temperaturen im Schlafzimmer

Wer in der Hoffnung, die Temperaturen im Schlafzimmer zu reduzieren, den ganzen Tag die Fenster offen hält, tut sich leider keinen Gefallen. Lassen Sie Ihre Fenster den Tag über lieber geschlossen, um Ihre Wohnung nicht unnötig viel mit warmer Sommerluft zu durchfluten.

Für eine nicht allzu heiße Nacht empfiehlt sich die passende Bettwäsche. Besonders dünne und kühlende Materialien bietet sich bei den hohen Temperaturen an.

Lüften Sie stattdessen erst so spät wie möglich, wenn es auch draußen nicht mehr ganz so heiß ist. Alternativ ist es ratsam, Ihr Schlafzimmerfenster erst unmittelbar vor dem Schlafengehen zu öffnen, sollten Sie grundsätzlich gerne mit geöffnetem Fenster nächtigen.

Für eine erfrischende Nacht den Ventilator vereisen

Schlafen Sie bei angeschaltetem Ventilator im Zimmer und machen vor Hitze trotzdem kein Auge zu? Dann sollten Sie versuchen, Ihren Ventilator herunterzukühlen. Stellen Sie dafür lediglich eine Schale Eiswürfel vor das Gerät, sodass dieser die eiskalte Luft im Zimmer verbreiten kann.

Obwohl der Ventilator bestenfalls nah an Ihr Bett gestellt ist, sollten Sie ihn so ausrichten, dass Sie nicht unmittelbar in der Zugluft schlafen. Andernfalls besteht das Risiko, dass Sie mit einem verspannten Nacken oder einer leichten Schnupfnase aufwachen.

Der richtige Bettbezug ermöglicht kühle Sommernächte

Vom Spannbettlagen zu Kissen- und Deckenbezügen – wählen Sie für den Sommer vorzugsweise Bettbezüge aus leichten und kühlenden Materialien. Gepaart mit einer dünnen Sommerdecke, für diejenigen, denen ein pures Bettlaken doch nicht ausreicht, tragen diese speziellen Materialien dazu bei, Ihre Körpertemperatur schneller zu senken. Das Lifestyle-Magazin wmn.de empfiehlt hier, eine Bettdecke aus Kohlefasergewebe kombiniert mit einer Mikrofaser-Füllung.

Wer es gerne flauschig weich mag, ist mit einer dünnen, kühlenden Kuscheldecke aus Bambusfaser, Nylon und Polyester bestens aufgestellt. Um ein gewisses Frischegefühl im Bett zu erhalten, sollten Sie Ihre Bettwäsche besonders im Sommer regelmäßig wechseln und waschen.

Das Bett mit einer Wärmflasche herunterkühlen?

Einfach, aber effektiv – wer sich für eine erholsame Nacht ein kühles Bett wünscht, kann seine Wärmflasche in eine Kühlflasche umfunktionieren.

Befüllen Sie Ihre Wärmflasche lediglich mit kaltem anstatt mit kochendem Wasser und legen Sie sie anschließend etwa drei Stunden bevor Sie schlafen gehen in Ihr Bett. Ähnlich wie bei einer regulären Wärmflasche sollte Ihre Kühlflasche die Bettwäsche anschließend auf die gewünschten Temperaturen bringen.

Niedrigere Temperaturen im abgedunkelten Schlafzimmer

Ihr Schlafzimmer heizt sich in erster Linie tagsüber auf, durch das Sonnenlicht, das durch die Fenster in den Raum fällt. Haben sich Ihre Möbel, die Wände und der Boden dann den Tag über schön mit Wärme aufgetankt, lässt sich Ihr Zimmer abends nur schlecht wieder abkühlen.

Eine angepasste Abendroutine für heiße Nächte Wenn Sie Ihr Schlafzimmer so weit auf angenehme Temperaturen gebracht haben, können Sie sich zusätzlich durch eine passende Abendroutine für die Nacht rüsten. Während Ihnen ein nicht allzu schweres und spätes Abendessen die Nacht erleichtert, sollten Sie außerdem nicht kurz vor dem Schlafen ein ausgiebiges Workout einbauen. Eine frische bis lauwarme Dusche vor dem Schlafen gehen kann auch dabei helfen, die Körpertemperatur herabzusetzen und trägt so zu einer erholsamen Nachtruhe bei.

Halten Sie Ihre Fenster dementsprechend tagsüber geschlossen und abgedunkelt und schließen Sie auch die Tür zu Ihrem Schlafzimmer. Lüften und Ihre Schlafzimmertür für einen angenehmen Durchzug öffnen, sollten Sie spätabends bis nachts, wenn die Temperaturen auch draußen heruntergekühlt sind.

