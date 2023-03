Bye, bye, Fett: Wie Sie Fliesenfugen in der Küche im Handumdrehen von Verschmutzungen befreien

Von: Andrea Stettner

Nie wieder schmutzige Fliesenfugen in der Küche: Mit einfachen Hausmitteln wie Backpulver lassen sich Verschmutzungen effektiv entfernen.

Fliesenfugen in der Küche können im Laufe der Zeit verschmutzen und verfärben. Die Ursache dafür sind oft Speisereste, Fett und andere Rückstände, die sich in den Fugen festsetzen und schwer zu entfernen sind. Mit ein paar einfachen Hausmitteln können Sie jedoch Ihre Fliesenfugen im Handumdrehen wieder sauber bekommen.

Was Sie brauchen:

Backpulver

Wasser

Eine alte Zahnbürste oder eine spezielle Fugenbürste

Ein Tuch

In den Fugen der Küchenfliesen sammelt sich mit der Zeit jede Menge Fett. Hausmittel helfen bei der Reinigung. © Panthermedia/Imago

Schritt 1: Die Fugen vorbereiten

Bevor Sie mit der Reinigung beginnen, sollten Sie die Fugen gründlich von Staub und Schmutz befreien. Dazu können Sie einen Staubsauger oder ein Mikrofasertuch verwenden. So stellen Sie sicher, dass die Reinigungsmittel später optimal wirken können.

Schritt 2: Backpulver und Wasser mischen

Mischen Sie Backpulver mit Wasser zu einer Paste. Verteilen Sie diese auf den Fugen und lassen Sie sie ein paar Minuten einwirken. Das weiße Pulver hat eine reinigende Wirkung und entfernt Verschmutzungen. Backpulver gilt ohnehin als wahres Wundermittel im Haushalt.

Schritt 3: Fliesenfugen bürsten und abwischen

Nun ist es Zeit, die Fugen zu bürsten. Verwenden Sie dafür eine alte Zahnbürste oder eine spezielle Fugenbürste. Durch das Bürsten werden auch hartnäckige Verschmutzungen gelöst. Spülen Sie die Fliesenfugen anschließend mit klarem Wasser ab und wischen Sie sie mit einem Tuch trocken.

Mit säurehaltigen Hausmitteln wie Essig und Zitrone vorsichtig sein

Mit Backpulver können Sie Fliesenfugen in der Küche auf natürliche Weise reinigen. Mit säurehaltigen Hausmitteln wie Essig und Zitronensäure sollten Sie dagegen vorsichtig sein: sie greifen oft den Fugenmörtel an und beschädigen so die Fugen mit der Zeit. Wer es damit versuchen möchte, sollte die Fugen vorher gut wässern, so kann die Säure nicht zu tief in das Material eindringen.

Sollten sich die Verschmutzungen in den Fugen trotz Backpulver dennoch hartnäckig halten, können Sie es auch mit einem Dampfreiniger versuchen: Hitze und Wasserdampf lösen selbst Fett und kommen sogar ohne Reinigungsmittel aus. Die Fugen Ihrer Bodenfliesen strahlen nicht mehr weiß, sondern haben sich dunkel verfärbt? Auch hier helfen natürliche Hausmittel bei der Reinigung.

