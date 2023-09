Was tun, wenn es im Beet schimmelt – und wie man den Garten davor schützen kann

Von: Anna Heyers

Schimmel ist nicht nur in der Wohnung möglich, sondern auch im Garten. Erfahren Sie, wie Sie ihn schnell wieder loswerden können.

Der Sommer war geprägt von anhaltendem Regen und hoher Luftfeuchtigkeit und nun steht der Herbst vor der Tür. In solchen feuchten Bedingungen kann es im Garten zu einem unerwünschten Gast kommen: weißem Schimmel in der Gartenerde. Lesen Sie hier, wie es zur Schimmelbildung kommt, wie Sie Schimmel im Beet erkennen und welche Maßnahmen Sie ergreifen können. Außerdem erfahren Sie, wie man Schimmel im Garten vorbeugen kann.

Warum tritt weißer Schimmel im Garten auf?

Hohe Feuchtigkeit in der Erde ist eine Hauptursache für die Bildung von weißem Schimmel. In feuchten Bedingungen breitet sich das Schimmelnetz über den Boden aus. Dies ist in oder nach nassen Sommern zu beobachten, aber auch eine typische Herbst-Situation. Immer eben, wenn das Wetter feucht ist und die Sonne die Erde nicht ausreichend trocknet. Schattige Bereiche, unter dichtem Laub oder Bäumen, bieten ideale Bedingungen für Schimmelwachstum.

Erkennen von Schimmel im Beet

Die Erde sollte regelmäßig geharkt und aufgelockert werden. So stellen Sie eine gute Wasserverteilung sicher. Das hilft dabei, die Feuchtigkeit im Boden zu kontrollieren und die Bildung von weißem Schimmel zu reduzieren. (Symbolbild) © Cornelia Pithart/Imago

Um Schimmel im Beet zu erkennen, sollten Sie zuerst unter Laub und dicht bewachsene Pflanzen schauen. Schimmel bildet sich dort, wo wenig Luft zirkuliert und hohe Feuchtigkeit herrscht. Schimmel kann unterschiedliche Konsistenzen haben – meist ist er pelzig, kann aber auch schmierig oder bröselig sein.

Beachten Sie, dass Schädlinge wie Mehltau dem Schimmel ähnlich sehen können. Mehltau zeigt sich oft als pulverartige Substanz auf den Blättern. Eine genaue Untersuchung der Erde hilft dabei, festzustellen, ob es sich um weißen Schimmel oder Mehltau handelt.

Wie entfernt man weißen Schimmel im Garten?

Da Schimmelsporen tief in die Erde eindringen können, ist eine großzügige Entfernung der betroffenen Erde notwendig. Nach dem Entfernen kann frische Erde eingebracht werden. Dies sollte an einem trockenen Tag erfolgen, um den Austausch der Erde zu erleichtern. Beachten Sie jedoch, dass Schimmel auf Gartenerde in der Regel keine Schäden an den darin wachsenden Pflanzen verursacht und daher eher eine ästhetische Frage ist.

Bei Zimmerpflanzen sollte man den Schimmel zeitnah entfernen.

Vorbeugung gegen Schimmel

Um Schimmel vorzubeugen, ist es wichtig, ausreichend Sonne und Luftzirkulation in den Beeten zu gewährleisten. Laub sollte regelmäßig entfernt und dicht bewachsene Pflanzen sollten ausgedünnt werden. Die Erde sollte regelmäßig geharkt und aufgelockert werden, um eine gute Wasserverteilung sicherzustellen. Diese Maßnahmen helfen, die Bodenfeuchtigkeit zu kontrollieren und die Bildung von weißem Schimmel zu reduzieren.

Entsorgung der schimmeligen Erde Die Entsorgung schimmeliger Erde hängt von den örtlichen Vorschriften ab. Kleine Mengen können in der Mülltonne entsorgt werden, während größere Mengen je nach Region auf Deponien abgegeben werden können. Beachten Sie, dass die Entsorgung von verunreinigter Erde in der Regel kostenpflichtig ist und die Gebühren steigen können, je stärker die Erde verunreinigt ist.

