Hecke schneiden ab Anfang März untersagt – ran an die Schere

Zwischen dem 1. März und dem 30. September darf in das Heckenwachstum nur sachte eingegriffen werden. Massive Schnitte sind gesetzlich verboten. (Symbolbild) © JFs Pic Factory© Thielemann/Imago

Hecken dienen als Wind- und Sichtschutz. Aber sie sind auch die Heimat zahlreicher Kleintiere, die in ihr leben. Damit die geschützt werden, gibt es die Schonfrist – was für Strafen bei Nichtbefolgung drohen, lesen Sie hier.

Nicht nur Hobby-Gärtner freuen sich über den Schutz (manchmal auch Naschereien), die eine dichte Hecke bieten kann. Auch die verschiedensten Vogelarten finden in ihrem Inneren, zwischen den Ästen und Blättern, einen geschützten Raum. Ideal, um ihre Küken großzuziehen. Damit sie dabei auch so erfolgreich wie möglich sind, wurde die Schonfrist eingeführt – eine Zeit, in der es gesetzlich verboten ist, die Hecke zu kürzen. Mehr über Bußgelder und alles rund um die Hecke weiß 24garten.de

Das Bundesnaturschutzgesetz besagt, dass ein drastischer Rückschnitt von Hecken zwischen dem 1. März und dem 30. September verboten ist. In diesen Monaten dürfen nur die äußeren Ränder beschnitten werden. In die Substanz selbst einzugreifen, ist untersagt.