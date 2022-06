Garten im Juni und Juli: Jetzt schon auf den Winter vorbereiten

Von: Joana Lück

Auch wenn Pflanzen und Gemüse zurzeit noch üppig wachsen; ideal ist es, wenn Sie Ihren Garten jetzt schon auf den nahenden Herbst und Winter vorbereiten.

München – Mit der Sommersonnenwende und dem mit einhergehendem Sommeranfang am 21. Juni befindet sich das Gartenjahr auf dem Höhepunkt: Wärme, Sonne und reichliches Gießen haben dazu geführt, dass Gärtnerinnen und Gärtner spätestens im Juli vor einer reichen Ernte stehen: Salate, Tomate, aber auch Beeren wie Stachelbeeren, Erdbeeren und Himbeeren können jetzt täglich geerntet werden.

Doch bei den Stauden lässt sich ein anderes Bild beobachten: Während die Sonne am 21. Juni noch am höchsten Punkt stand, so nimmt die Sonneneinstrahlung danach schon wieder ab, was auch Ihre Gartenpflanzen bemerken werden, eben ganz nach der Bauernregel „Johannis tut dem Winter die Türe auf“. Folgende Tipps sollten Sie schon im Sommer für den nahenden Herbst und Winter beherzigen:

Pflanzen wie Stauden sollten ab dem Herbst nicht mehr gedüngt werden, damit sie sich genügend verhärten und sich auf die kalte Jahreszeit einstellen.

Auch sollten Sie jetzt die Erde noch einmal regelmäßig auflockern.

Ernten Sie auch die ersten reifen Kirschen, bevor diese an den Ästen verfaulen oder von Vögeln gepickt werden.

Es ist nicht zu früh, erneut Unkraut zu entfernen.

Mitte bis Ende Juli empfiehlt sich ein Formschnitt an der Hecke. Schneiden Sie mehr weg, verstoßen Sie unter Umständen gegen das Bundesnaturschutzgesetz. Dieses schützt brütende Vögel und Nester.

Haben Sie einen Gartenteich, sollten Sie im Sommer noch einmal die Wasserqualität überprüfen.

Machen Sie sich im Juni und Juli auch ruhig schon Gedanken darüber, welches Gemüse Sie im Winter ernten möchten. Pflanzen Sie beispielsweise im Juni und Juli Kohl wie Grün- oder Rosenkohl an, so können Sie diesen ab Oktober ernten.