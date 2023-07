Rasenmähen bei Hitze und Trockenheit: Die richtige Schnitthöhe ist entscheidend im Kampf ums Grün

Von: Andrea Stettner

Sommerliche Hitze und Trockenheit belastet den Rasen. Worauf Sie im Sommer bei der Rasenpflege achten sollten – und warum das Gras nicht zu kurz sein darf.

Wenn die Sonne vom Himmel brennt und sich kaum ein Regentröpfchen blicken lässt, wird es so manchem Rasen zu viel: im satten Grün bilden sich braune oder gar kahle Stellen. Diese sind nicht nur unansehnlich, sondern lassen sich nur mit viel Mühe wieder beseitigen, etwa durch Vertikutieren. Dürreschäden lassen sich jedoch vorbeugen, in dem Sie den Rasen bei Sommerhitze ausreichend bewässern und auch beim Rasenmähen die wichtigsten Tipps befolgen.

Wie häufig sollte man bei Hitze den Rasen mähen?

Ein regelmäßiger Schnitt sorgt dafür, dass sich eine dichte Grasnarbe bildet und der Rasen widerstandsfähiger gegen Unkraut wird. In den warmen Sommermonaten von Juli bis August sollte der Rasen einmal pro Woche gemäht werden. Während Hitzeperioden wächst das Gras jedoch langsamer, bei Temperaturen ab 30° stellt das Gras sein Wachstum sogar ganz ein. Der Hitzestress ist dann zu groß, sodass keine Kraft mehr bleibt, um zu wachsen. Um die Pflänzchen zu schonen, sollten Sie den Rasen an trockenen Sommertagen seltener mähen oder sogar gar nicht. Ansonsten könnten die Grashalme an den empfindlichen Schnittstellen schnell verbrennen. Empfohlen wird auch, den Rasen im Sommer lieber in den kühleren Abendstunden zu mähen und nie in der Mittagshitze, damit er nicht austrocknet.

Bei Hitze sollte der Rasen nicht zu kurz gemäht werden, sonst trocknet der Boden aus. © Manfred Segerer/Imago

Welche Schnitthöhe sollte man beim Rasenmähen im Sommer wählen?

Auch die Schnitthöhe sollte im Sommer an die hohen Temperaturen angepasst werden. Wird der Rasen bei Hitze zu kurz gemäht, trocknet er schnell aus und es bilden sich braune Stellen. Schneiden Sie den Rasen deshalb nicht zu kurz. Die optimale Schnitthöhe bei Hitze beträgt fünf bis sieben Zentimeter.

Ist der Rasen nach dem Urlaub besonders lang, bitte keinesfalls zu radikal kürzen, sondern lieber Schritt für Schritt sich der optimalen Schnittlänge nähern. Faustregel: die Grashalme beim Rasenmähen nie um mehr als ein Drittel seiner Wuchshöhe einkürzen.

Rasen bei Hitze richtig bewässern

Bleibt im Sommer der Regen aus, braucht der Rasen bei Hitze Ihre Unterstützung, in dem Sie ihn regelmäßig mit Wasser versorgen. Allerdings können bei der Rasenbewässerung einige Fehler passieren, die Ihnen die zarten Grashalme übel nehmen. Dazu gehört etwa, den Rasensprenkler zu selten und zu kurz anzuwerfen. Ein- bis zweimal die Woche sollte es schon sein, und zwar für jeweils 20 Minuten. So stellen Sie sicher, dass das Wasser bis zu den Graswurzeln durchdringt.