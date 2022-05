Säen, pflanzen, düngen: Diese Gartenarbeiten müssen Sie jetzt im Juni erledigen

Von: Andrea Stettner

Im Garten grünt und sprießt es jetzt überall. Bis Sie im Sommer und Herbst eine erfolgreiche Ernte einfahren, stehen im Juni noch viele wichtige Gartenarbeiten an.

Nach den Eisheiligen im Mai darf im Juni jetzt endlich alles direkt ins Beet gepflanzt oder gesät werden. Schon jetzt blüht und grünt es kräftig in Blumenbeeten und an Sträuchern wie Hortensien oder Spiraea. Aber auch im Gemüsegarten winken dank fleißiger Gartenarbeit schon die ersten knackigen Salate, Radieschen, Karotten & Co. Damit Ihre wohlverdiente Ernte nicht in Gefahr ist, sollten Sie jetzt aber dringend ein Auge auf Schädlinge wie Blattläuse oder Schnecken werfen. Düngen sorgt außerdem für eine ausreichende Nährstoffzufuhr, sowohl im Gemüse- als auch im Ziergarten. Welche Gartenarbeiten im Juni auf dem Programm stehen, zeigen wir hier in der Übersicht:

Im Juni steht einiges an Gartenarbeit an, etwa Tomaten ausgeizen oder düngen. © imagebroker/Imago

Gartenarbeit im Juni: Das ist jetzt im Gemüse- und Obstgarten zu tun

Tomaten regelmäßig ausgeizen und mulchen . Zudem benötigen Tomaten jetzt viel Wasser – am besten morgens direkt am Wurzelballen gießen.

. Zudem benötigen Tomaten jetzt viel Wasser – am besten morgens direkt am Wurzelballen gießen. Kräuter zum Trocknen ernten (etwa Salbei, Thymian) – am besten vor der Blüte, dann haben sie das beste Aroma

(etwa Salbei, Thymian) – am besten vor der Blüte, dann haben sie das beste Aroma Erdbeeren: Stroh oder Holzwolle unter die Beeren legen, damit sie keinen Bodenkontakt haben. An trockenen Tagen direkt an den Wurzeln gießen, um Schimmelbildung zu vermeiden.

Stroh oder Holzwolle unter die Beeren legen, damit sie keinen Bodenkontakt haben. An trockenen Tagen direkt an den Wurzeln gießen, um Schimmelbildung zu vermeiden. Rhabarber: Nach dem 21. Juni sollten Rhabarberstängel nicht mehr geerntet werden, da er dann nicht mehr so bekömmlich ist. Die Pflanze braucht aber auch die verbliebenen Blätter, um sich zu regenerieren.

Nach dem 21. Juni sollten Rhabarberstängel nicht mehr geerntet werden, da er dann nicht mehr so bekömmlich ist. Die Pflanze braucht aber auch die verbliebenen Blätter, um sich zu regenerieren. Apfelbäume: In diesem Monat kommt es zum sogenannten „Junifall“ – der Obstbaum wirft überschüssige Früchte ab. Bleiben an einzelnen Ästen trotzdem noch zu viele Äpfel am Baum, können Sie diese mit der Hand entfernen.

In diesem Monat kommt es zum sogenannten „Junifall“ – der Obstbaum wirft überschüssige Früchte ab. Bleiben an einzelnen Ästen trotzdem noch zu viele Äpfel am Baum, können Sie diese mit der Hand entfernen. Obstbäume mulchen : Rund um die Baumscheibe Mulch auftragen, das hält die Feuchtigkeit besser und Unkraut fern.

: Rund um die Baumscheibe Mulch auftragen, das hält die Feuchtigkeit besser und Unkraut fern. Das können Sie im Juni pflanzen: Der Juni ist der letzte Monat, in dem Setzlinge ausgepflanzt und neues Gemüse angepflanzt werden kann: Kohl (Blumenkohl, Weißkohl, Brokkoli, Rosenkohl), Süßkartoffel, Kopfsalat, Stangensellerie, Knollensellerie, Endivien, Frisée, Herbst- und Winterlauch, Tomaten, Auberginen, Paprika, Kürbisse, Küchenkräuter.

Der Juni ist der letzte Monat, in dem Setzlinge ausgepflanzt und neues Gemüse angepflanzt werden kann: Kohl (Blumenkohl, Weißkohl, Brokkoli, Rosenkohl), Süßkartoffel, Kopfsalat, Stangensellerie, Knollensellerie, Endivien, Frisée, Herbst- und Winterlauch, Tomaten, Auberginen, Paprika, Kürbisse, Küchenkräuter. Das können Sie jetzt direkt im Beet ansäen: Rote Beete, Kohlsorten, Radieschen, Salate und andere schnellwachsende Sommersorten, schnellwachsende Kräuter wie Dill, Kerbel, Bohnenkraut, Rucola, ab Mitte Juni: Herbst- und Wintersalate wie Radicchio und Zuckerhut.

Ziergarten im Juni

Verblühte Blütenstände regelmäßig ausbrechen oder abschneiden: Die Samenbildung von Geranien, Rosen und anderen Blumen kostet den Pflanzen ansonsten zu viel Kraft.

Die Samenbildung von Geranien, Rosen und anderen Blumen kostet den Pflanzen ansonsten zu viel Kraft. Blumen aussäen: Einjährige Blumen wie Zinnien, Klarissen, Ringelblumen, Kapuzinerkresse, Schmuckkörbchen; Zweijährige Blumen wie Stockrosen, Bartnelken, Gänseblümchen oder Goldlack.

Im Juni Schädlinge im Garten bekämpfen

Schädlinge haben im Juni Hochsaison, deshalb sollten Sie Ihre Gartenpflanzen jetzt regelmäßig auf Schädlinge wie Blattläuse kontrollieren. Auch Schnecken fressen sich jetzt gern durchs Salatbeet. Dagegen hilft vor allem tägliches Absammeln der Plagegeister. Bierfallen sollten Sie unbedingt vermeiden und stattdessen zu anderen Hausmitteln gegen Schnecken greifen.

Pflanzen auf Pilzkrankheiten kontrollieren

Auch Pilzkrankheiten wie der Mehltau können die Ernte gefährden. Um diesen vorzubeugen, achten Sie auf genügend Platz zwischen den Pflanzen. Bitte auch nur morgens gießen und darauf achten, dass das Wasser nicht auf die Blätter läuft, sondern direkt am Wurzelballen landet.

Regelmäßig Düngen

Wer seine Pflänzchen regelmäßig düngt, darf sich zudem über eine reiche Ernte oder kräftige Blüten freuen. Aus Brennnesseln lässt sich etwa wunderbar eine kräftige und nahrhafte Brennnesseljauche herstellen. Aber auch Bananenschalen können zum Düngen, etwa von Rosen, verwendet werden.

Wichtige Gartenarbeit: Unkraut jäten

Nicht nur die Pflänzchen schießen an den wärmeren Tagen kräftig in die Höhe, sondern auch das Unkraut. Und das sorgt für jede Menge Gartenarbeit. Tipp: Jäten Sie jeden Tag ein paar Minuten, damit halten Sie die ungeliebten Unkräuter gut in Schach. (as)

