Diese Arbeiten sollten Sie jetzt in Ihrem Garten verrichten

Machen Sie Ihren Gartenteich fit für den Frühling. © Imago

Mit dem März kommt der Frühling und hoffentlich wärmere Temperaturen. Diese Arbeiten sollten Sie jetzt in Ihrem Garten verrichten.

Sobald die Sonne mehr scheint und sich die Bodentemperaturen verbessern, können Hobbygärtner mit den ersten Arbeiten im Garten beginnen. Neben dem Aufräumen und Vorbereiten des Gartens, sollten Sie sich auch Gedanken darüber machen, welches Gemüse Sie später ernten wollen. Nicht zu unterschätzen: Die neue Gartensaison bringt viele Aufgaben im Nutz- und Ziergarten mit sich. Da ist es kein Wunder, wenn Sie den Überblick verloren haben sollten. Doch keine Panik, dem kann mit dieser Übersicht entgegengewirkt werden.

Übersicht: Diese Gartenarbeiten stehen im Obst- und Gemüsegarten an

Mit Beginn der neuen Gartenzeit steht auch so einiges im Obst- und Gemüsegarten an. Hier müssen Pflanzen vorgezogen, Salate gepflanzt und Obstbäume geschützt werden. Diese Aufgaben stehen laut mein schöner Garten sonst noch an:

Stutzen der Kräuter

Aussäen von Pflücksalat und Auspflanzen von Salat

Mulchen der Beerensträucher

Vorbereiten der Saatbeete

Frühbeet aussehen

Obstbäume düngen

Stark wachsende Kernobstbäume schneiden

Tomatenpflanzen vorziehen

Erdbeeren zurückschneiden und abdecken

Video: Frühlingserwachen! Diese Gartenarbeiten sollten jetzt unbedingt verrichtet werden

Übersicht: Diese Gartenarbeiten stehen im Ziergarten an

Auch im Ziergarten gibt es für Hobbygärtner einiges zu tun. Hier steht nicht nur die Rasenpflege auf dem Plan, sondern auch der Gartenteich. Dieser sollte im März gesäubert werden. Das Gartenportal mein schöner Garten empfiehlt außerdem folgende Gartenarbeiten im Blick zu behalten:

(swa)