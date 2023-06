Gartenarbeit im Urlaub: So erwarten Sie bei der Rückkehr blühende Pflanzen

Von: Lam Vy Nguyen

Wenn es in den Urlaub geht, sollte dennoch der Garten nicht vernachlässigt werden. Einige Tricks helfen, dass die Arbeit auch während der Auszeit nicht liegen bleibt.

Ein eigener Garten ist eine wahre Freude. Doch was tun, wenn man verreist und sich trotzdem um die Pflege kümmern muss? Mit einigen Vorbereitungen und Tipps stellen Sie sicher, dass Ihre Pflanzen gesund bleiben und Ihr Garten nicht vernachlässigt wird.

Eine der besten Möglichkeiten, sicherzustellen, dass Ihr Garten in Ihrer Abwesenheit nicht zu kurz kommt, ist die Installation eines Bewässerungssystems. Automatische Bewässerungssysteme sorgen dafür, dass der Garten genug Wasser bekommt, während man im Urlaub die Beine hochlegt. Sie können verschiedene Arten von Bewässerungssystemen verwenden, wie z.B. Tropfbewässerung oder Sprinkleranlagen, je nachdem, was Ihre Pflanzen brauchen. Achten Sie darauf, dass das Bewässerungssystem richtig eingestellt ist und die richtige Menge an Wasser liefert, um die Pflanzen ausreichend zu versorgen.

Mulchen und Unkrautbekämpfung im Garten — auch ein Unkrautvlies hilft

Bevor Sie in den Urlaub fahren, ist es ratsam, Ihren Garten zu mulchen und Unkraut zu entfernen. Eine dicke Mulchschicht hilft nicht nur generell bei Trockenheit im Garten, sondern auch während einer längeren Abwesenheit. Die Schicht hält die Feuchtigkeit im Boden und reduziert den Unkrautwuchs. Verwenden Sie organische Mulchmaterialien wie Holzhackschnitzel oder Stroh, um Ihren Boden zu schützen — und gleichzeitig Nährstoffe abzugeben. Entfernen Sie außerdem Unkraut, denn es konkurriert um die Ressourcen und kann die Gartenpflanzen schwächen.

Auch im Urlaub müssen Sie auf einen gepflegten Garten nicht verzichten.* © Lam Vy Nguyen/DALL·E

Allerdings kann Unkraut während Ihrer Abwesenheit schnell im Garten wuchern und Ihren Pflanzen wertvolle Nährstoffe und Wasser entziehen. Um dem entgegenzuwirken, können Sie Unkrautvlies verwenden. Unkrautvlies ist eine dünne Schicht aus gewebtem Material, die auf den Boden um Ihre Pflanzen gelegt wird. Es verhindert das Wachstum von Unkraut, während es gleichzeitig Wasser und Luft durchlässt. Bevor Sie in den Urlaub fahren, legen Sie Unkrautvlies um Ihre Pflanzen herum, um das Unkrautwachstum zu reduzieren und die Pflege zu erleichtern.

Gartenpflanzen richtig vorbereiten für die Urlaubszeit

Bereiten Sie die Pflanzen gut vor, bevor Sie in den Urlaub fahren: Schneiden Sie übermäßiges Wachstum zurück und entfernen Sie abgestorbene Blätter oder Blütenstände. Entfernen Sie auch alle anfälligen oder bereits erkrankten Pflanzen, um eine Ausbreitung von Krankheiten zu verhindern. Stärken Sie die Widerstandsfähigkeit Ihrer Pflanzen mit einer guten Portion Dünger. Auch Milch kann vor allem bei Rosen eine schützende Funktion haben. Gesunde Grundbedingungen werden den Blumen, Sträuchern und Gräsern helfen, besser mit Ihrer Abwesenheit umzugehen.

Nachbarn oder Freunde um Hilfe im Garten bitten, während Sie im Urlaub sind

Es kann auch nicht schaden, Nachbarn oder Freunde um Unterstützung zu bitten. Fragen Sie eine Person Ihres Vertrauens, ob sie sich während Ihrer Abwesenheit um Ihren Garten kümmern würde — oder einfach ein Auge darauf hat, dass alles in Ordnung ist. Geben Sie genaue Anweisungen zur Bewässerung und Pflege Ihrer Pflanzen und stellen Sie sicher, dass Ihr freundlicher Helfer weiß, wie er oder sie das Bewässerungssystem bedienen muss. Sofern Sie eines installiert haben. So können Sie beruhigt verreisen und wissen Ihren Garten in guten Händen.

Eine weitere Möglichkeit: Stellen Sie empfindliche Pflanzen in den Schatten, um sie zu schützen. Schattige Bereiche verlieren weniger Feuchtigkeit als sonnige und die Pflanzen sind dort vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt. Untersuchen Sie Ihren Garten und identifizieren Sie Bereiche, die während des Tages Schatten erhalten. Verschieben Sie empfindliche Pflanzen dorthin, um so die Überlebenschancen zu erhöhen.

Mit diesen Tipps können Sie Ihren Garten während Ihres Urlaubs sich selbst überlassen und sicherstellen, dass er bei Ihrer Rückkehr immer noch in gutem Zustand ist. Die richtige Vorbereitung, wie die Installation eines Bewässerungssystems, das Mulchen und Entfernen von Unkraut, das Platzieren von Pflanzen in schattigen Bereichen, das Verwenden von Unkrautvlies, das Stutzen von Pflanzen und die Planung eines Bewässerungszeitplans, sind entscheidende Schritte, um Ihren Garten gesund und schön zu halten.

Denken Sie daran, dass jedes Gartenprojekt unterschiedliche Anforderungen hat. Daher kann es durchaus hilfreich sein, professionelle Ratschläge einzuholen, insbesondere wenn Sie längere Zeit abwesend sind. Indem Sie sich um die Bedürfnisse Ihres Gartens schon vor dem Urlaub kümmern, können Sie unerwünschte Schäden oder ein überwuchertes Chaos vermeiden. Genießen Sie also Ihren wohlverdienten Urlaub und kehren Sie zu einem gepflegten und blühenden Garten zurück.

*Dieser Artikel (Text und Bild) wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt. Dafür wurde ein Sprachmodell genutzt, das Informationen aus ausgewählten Quellen verarbeitet. Auswahl der Quellen und Sprachmodellanfragen sowie finale Bearbeitung: Lam Vy Nguyen