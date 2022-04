Gartenschauen 2022: Blumen, Kulinarik und seltene Vögel

Ab dem Frühling starten bundesweit einige Gartenschauen. (Symbolbild) © Wolfilser/Imago

Nicht nur im heimischen Garten können wir uns seit einigen Wochen an einer bunten Blumenpracht erfreuen: Mit dem Frühling starten auch die Gartenschauen!

Neuenburg/Rhein – Unendliche Reihen voller bunten Blumen, Pflanzen und Themengärten, gepaart mit den neuesten Trends: Gartenschauen liefern eine schöne Auszeit vom stressigen Alltag. Auch wenn die nächste Bundesgartenschau erst wieder im Jahr 2023 stattfindet, so gibt es auch in diesem Jahr einige Termine, die sich Garten-Fans im Kalender markieren sollten.

24garten.de weiß, wann die Gartenschauen stattfinden*.

Neuenburg am Rhein lädt vom 22. April bis zum 03. Oktober 2022 zu einem Gartenfest ein, das einiges zu bieten hat. In einer einzigartigen Auenlandschaft direkt am Ufer des Rheins stehen kulturelle, landschaftliche und kulinarische Vielfalt des Markgräflerlandes im Mittelpunkt. Zusammen mit zahlreichen Ausstellern und Partnern entsteht im Herzen des Dreiländerecks von Deutschland, Frankreich und der Schweiz ein naturnaher Erholungsraum im Grünen, der Jung und Alt begeistert.