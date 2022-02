Gefährdete Kreuzkröte: Unser Lebensstil bedroht ihren Lebensraum

Fluss- und Bachauen zählen zum natürlichen Lebensraum der Kröten. (Symbolbild) © Farina Graßmann/Imago

Ein in Berlin-Pankow geplanter Möbelmarkt samt 2.000 neuen Wohnungen bedroht den Lebensraum der stark gefährdeten Kreuzkröte. Das können wir für den Erhalt des Tieres tun.

Berlin – Über zwei Kilometer weit hört man während der Paarungszeit von April bis Mai das laute Quaken der Kreuzkröten. Doch die Idylle in Wäldern und an Fluss- und Bachauen täuscht: Der mittelgroße Froschlurch ist in Deutschland bereits stark bedroht und das zukünftige Überleben steht dank eines beschlossenen Bauprojektes in Berlin-Pankow auf dem Spiel.

Laut dem „Naturschutzbund Berlin" („Nabu Berlin") gehört die Kreuzkröte zu Kategorie Zwei auf der „Roten Liste der Amphibien Deutschlands" – sie gilt somit als „stark gefährdet". In der Hauptstadt beschränke sich die Existenz aktuell nur noch auf den Rangierbahnhof Pankow-Heinersdorf – den Schauplatz für die architektonischen Visionen des Unternehmers Kurt Krieger, die bis 2024 noch konkretere Züge als einen Baumarkt, Hochhäuser, Parkplätze, einer Schule sowie Verkaufsflächen annehmen sollen.