Die Blüten der Geranien werden braun – was kann man dagegen tun?

Von: Ines Alms

Wenn die Knospen der Geranien braun werden und vertrocknen, kann dies mehrere Ursachen haben. Aber sobald man ein paar Dinge ändert, können die Pflanzen bald wieder blühen.

Die gekauften Geranien sahen noch ganz prächtig aus und wenige Tage später lassen sie schon die Köpfe hängen, die Knospen vertrocknen oder fallen sogar ab. Dies liegt nicht unbedingt an falscher Pflege, auch ein ungeeigneter Standort oder der Transport-Schock können Ursachen hierfür sein. Die Pflanze ist aber nicht verloren, denn die Probleme lassen sich meist leicht beheben.

Drei mögliche Ursachen für braune Geranien-Knospen

Wenn Geranien-Knospen nicht aufblühen, braun werden oder vertrocknen, liegt es nicht unbedingt an falscher Pflege. © Panthermedia/Imago

Wenn Geranien frisch aus dem Gewächshaus kommen und sich nun in neuer Umgebung mit einem neuen Standort, anderen Temperaturen und dem Umpflanzen konfrontiert sehen, reagieren sie manchmal empfindlich – vor allem, wenn man sie vielleicht schon vor den Eisheiligen nach draußen gepflanzt hat. Ist die fehlende Abhärtung die Ursache des Problems, hilft nur Abwarten, bis sich die Pflanze an die neuen Begebenheiten angepasst hat.

Ein weiterer Grund für braune Knospen kann auch grundsätzlich der falsche Standort sein. Geranien sind licht- und sonnenhungrig, der Standort für Geranien sollte dementsprechend hell und warm sein. Vielleicht sind die Pflanzen im Verkaufsraum auch schon zu dunkel gestanden und die Folgen zeigen sich erst jetzt.

Oftmals liegt die Ursache für kümmernde Knospen an der falschen Pflege. Hier ist das richtige Gießverhalten sehr wichtig, denn Geranien benötigen regelmäßig Wasser, aber Staunässe ist sehr ungünstig. Sind die Blüten nur ein wenige welk, haben die Geranien vermutlich kurzfristig zu wenig Wasser. Vertrocknete Knospen deuten allerdings auf ein dauerhaftes Zuviel an Wasser hin. Geranien sind Starkzehrer und benötigen viel Dünger – aber in den richtigen Mengenverhältnissen. Kommt es hier zu einer Schieflage, kann dies auch zu braunen Knospen führen.

Gelbe Knospen an den Geranien? Wahrscheinlich ist es ein Pilz

Haben Sie diese Ursachen geprüft und alle Bedingungen erfüllt, stehen die Chancen gut, dass die Geranien in wenigen Wochen wieder blühen.

Sind die Geranien-Knospen eher gelb oder weißlich, liegt das Problem wahrscheinlich an einem Pilzbefall, dem Grauschimmel bzw. Botrytis. Die Ursache liegt hier entweder an übermäßigem Gießen oder falschen Düngergaben. Befallen Pflanzenteile müssen gleich entfernt werden, bevor sie andere anstecken.