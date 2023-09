Kleiner „Unfall“ ist schnell passiert: Zwei Zutaten aus der Küche lassen Uringeruch sofort verschwinden

Von: Andrea Stettner

Uringeruch hält sich oft hartnäckig in Polstern oder Teppichen. Chemie braucht es dennoch nicht. Auch natürliche Hausmittel helfen dabei, den Geruch loszuwerden.

Kleinen Kindern passiert beim Sauberwerden schnell das ein oder andere Malheur. Solange die Pfütze auf dem Fliesenboden landet, ist das Ganze noch kein Problem – einmal mit dem Putzlappen über den Boden gewischt und fertig. Anders sieht es aus, wenn der „Unfall“ auf dem Sofa, dem Teppich oder im Bett passiert. Dann lässt sich Urin oft nur schwer wieder entfernen. Doch keine Sorge: Gegen den penetranten Uringeruch helfen schon einfache Hausmittel, die jeder in seiner Küche vorrätig hat – wie etwa Essig und Backpulver. Wir zeigen Ihnen, wie Sie unangenehme Gerüche mithilfe dieser natürlichen Mittel wieder loswerden.

Frischer Urinfleck? Jetzt heißt es schnell sein

Ist der „Pipifleck“ noch frisch, sollten Sie so schnell wie möglich handeln und die Flüssigkeit mit Küchenkrepp oder Putzlappen schnell aufsaugen. Tupfen ist okay, hineinreiben in den Stoff sollten Sie jedoch unbedingt verhindern – das verschlimmert das Problem nur noch.