Geschirrspüler: Das Eco-Programm reinigt oft am besten

Was das Eco-Programm bei vielen Spülmaschinen alles bietet: Beste Reinigungsleistung sowie geringer Wasser- und Stromverbrauch. © Christin Klose/dpa-tmn

Viele Auswahlmöglichkeiten stressen Sie? Bei vielen Geschirrspüler können sie fast alle ignorieren. Man muss nur eine der vielen Tasten drücken, um die beste und günstigste Reinigung zu bekommen.

Berlin - Moderne Geschirrspüler haben jede Menge Programme, aber eigentlich braucht man nur das Eco-Programm. Das sagt die Stiftung Warentest nach einem Test von 16 Geräten. Die Spareinstellung reduziert den Wasserverbrauch, nutzt am wenigsten Strom und bei vielen Spülmaschinen säubert es das Geschirr auch noch am besten. Die Testdetails:

Eco reinigt besser:

Bei 12 der 16 getesteten Maschinen erzielte das Spar-Programm eine bessere Testnote als die Automatik- und Kurzprogramme. Ausnahmen gibt es aber: Bei den 4 weiteren Geräten erzielten die Automatikprogramme „befriedigende“ Ergebnisse, sowohl Eco- als auch Kurzprogramme schnitten mit der Note „mangelhaft“ ab.

Eco spart Strom:

Besonders viel Energie brauchen Geschirrspüler für das Aufheizen des Wassers. Daher arbeitet effizienter, wer kühler reinigen kann. Die Spültemperatur der Eco-Programme liegt meistens um 50 Grad, die von Kurzprogrammen bei 60 bis 65 Grad, schreibt die Zeitschrift „test“ (Ausgabe 8/23).

Ihre niedrigeren Arbeitstemperaturen machen die Eco-Programme durch Einwirkzeit wett: Dreieinhalb bis fast fünf Stunden laufen die Maschinen im Test daher in diesen Einstellungen.

Eco reduziert Wasserverbrauch:

Viele Geräte nutzen Wasser zweimal. So wird das saubere Wasser des abschließenden Klarspülens in Tanks für den nächsten Spülgang gespeichert. Gemeinsam mit dem Stromspareffekt lassen sich so laut Stiftung Warentest die Betriebskosten in zehn Jahren um bis zu 335 Euro senken.

Übrigens: Bei modernen Maschinen muss das Eco-Programm als Standard eingespeichert sein. Man muss sich im Grunde also nicht mal mehr Gedanken über die Programmauswahl machen.

Die Testergebnisse:

Insgesamt erzielten 6 der 16 Geräte die Gesamtnote „gut“. Fünfmal wurde „befriedigend“ und fünfmal „ausreichend“ vergeben. Testsieger sind:

Einbaugeräte (60cm) mit versteckter Bedienblende:

G 7250 SCVi von Miele (Note 2,3)

SMD6TCX00E von Bosch (2,4)

SN87YX03CE von Siemens (2,5)

Einbaugeräte (60cm) mit sichtbarer Bedienblende:

G7200 SCi von Miele (2,3)

SMI6TCS00E von Bosch (2,4)

SN57YS03CE von Siemens (2,5)

Einbaugeräte (45 cm) mit versteckter Bedienblende: dpa

SPV6YMX11E von Bosch (2,8)

S857ZMX09E von Neff (2,9)