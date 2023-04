Giersch: Beikraut mit Sonnenlicht im Garten bekämpfen

Von: Anna Katharina Küsters

Giersch kann sowohl den Speiseplan bereichern als auch den Garten überwuchern. Wie Gärtner das Kraut im Garten wieder loswerden, lesen Sie hier:

Ob Giersch als Beikraut oder Unkraut gelten sollte, darüber scheiden sich die Gärtnergeister. Fest steht aber, dass die Pflanze enormes Verbreitungspotenzial hat. Auch an Stellen, an denen sie eigentlich gar nicht wachsen sollen. Muss Giersch im Garten für andere Pflanzen Platz machen, gibt es verschiedene organische Methoden, sie zu entfernen. Bei der hier vorgeschlagenen übernimmt Sonnenlicht die Arbeit.

Giersch erkennen Gärtner leicht an seiner Dreiteilung. Die einzelnen Teile sind wiederum in drei Blätter aufgeteilt. Und sogar der Stängel der Pflanze ist dreikantig. Grundsätzlich ist Giersch ein wunderbares Beikraut, das Gärtner auf vielfältige Weise in der Küche nutzen können.