Achtung – Diese beliebte Dekopflanze ist giftig

Schneebeeren

Von Janine Napirca

Dekorieren Sie Ihr Zuhause gerne mit echten Pflanzen? Bei Schneebeeren ist besondere Vorsicht geboten.

Die Zweige der Schneebeeren machen nicht nur als Zierstrauch im Garten etwas her. Der Knallerbsenstrauch, wie die Pflanze volkstümlich aufgrund des lauten Geräuschs, wenn man die Beeren auf den Boden wirft, genannt wird, sieht auch als Deko in einer Vase schön aus. Beispielsweise als Ergänzung zu einem Blumenstrauß, aber auch zu einem Kranz gebunden, sind Schneebeeren ein echter Hingucker – besonders im Winter*.

Wie sehen Schneebeeren eigentlich aus?

Namensgebend für die Schneebeeren ist ihr Äußeres: Auffallend weiß sind die Beeren, die ursprünglich aus Nordamerika stammen, nicht nur beliebte Sträucher, die als Hecken im Garten fungieren. Auch bei Vögeln sind Knallerbsensträucher als Nistplatz sehr gefragt. Während die Zweige dicht belaubt und bogenförmig sind, erinnert die Form der matt grünen Blätter eher an ein Ei. Die Stiele der Schneebeeren sind kurz und die Unterseite der Blätter ist wesentlich heller als die Oberseite.

Die Blüten der Schneebeeren sind glockenförmig und leuchten von Juni bis September satt pink. Zwischen Juli und Oktober treten die Beeren, die in etwa so groß wie Erbsen sind, auf und bleiben bis in den Winter. Von Vögeln gefressen und wieder ausgeschieden, verbreiten sich Knallerbsensträucher recht erfolgreich, denn in jeder einzelnen Schneebeere stecken zwei Samen.

Vorsicht giftig – Schneebeeren dürfen nicht gegessen werden

Auch wenn Schneebeeren ein schöner Hingucker – sowohl im Garten als auch in der Wohnung – sind: Essen sollten Sie die weißen Beeren des Knallerbsenstrauchs auf keinen Fall. Denn Schneebeeren sind für Menschen giftig. Sie können Durchfall und Brechreiz verursachen. Außerdem kann der austretende Saft bei Zermalmen der Beere mit den Händen die Haut reizen.