Trick, um Geld zu sparen: So hält die Gasflasche beim Grillen länger

Von: Andrea Stettner

Auch beim Grillen lässt sich Gas sparen, ohne dass Sie auf Grillspaß verzichten müssen. Ein Experte erklärt, wie die Gasflasche länger hält.

Im Sommer läuft die Grillsaison auf vollen Touren. Immer mehr Barbecue-Freunde setzten dabei auf einen Gasgrill. Zum einen, weil sich die Grill-Temperatur bei Gasgrills exakt einstellen lässt. Zum anderen sind Holzkohlegrills auf dem Balkon oft nicht gern gesehen und es drohen sogar Bußgelder. Eine Gasflasche von 11 Litern reicht dabei in der Regel für 15 Stunden Grillvergnügen. „Wer also einmal die Woche grillt, kann mit einer 11-Kilogramm-Flasche über den ganzen Sommer kommen“, sagt Markus Lau vom Deutschen Verband Flüssiggas e.V. (DVFG). Wer sich an ein paar Tipps hält, kann seine Gasflasche jedoch deutlich länger nutzen.

Ein Gasgrill sorgt schnell für ordentliche Hitze und ist deshalb bei Grillfreunden sehr beliebt. © Andia/Imago

Gas sparen beim Grillen: Mit diesen Tricks reicht die Gasflasche länger

In Zeiten von steigenden Gaspreisen kann es nicht Schaden, mit seinem Gasvorrat auch beim Grillen klug zu wirtschaften. So können Sie sich sogar beim Grillen einiges an Geld sparen:

Richtigen Standort wählen: Stellen Sie den Grill an einem möglichst windgeschützten Standort auf, damit dieser nicht die Hitze aus dem Grill bläst. Das verlängert nur unnötig die Grillzeit.

Stellen Sie den Grill an einem möglichst windgeschützten Standort auf, damit dieser nicht die Hitze aus dem Grill bläst. Das verlängert nur unnötig die Grillzeit. Deckel des Gasgrills unten lassen: Beim Öffnen des Deckels entweicht immer ordentlich Hitze. Öffnen Sie ihn nicht zu oft – dadurch lässt sich beim BBQ einiges an Gas sparen.

Beim Öffnen des Deckels entweicht immer ordentlich Hitze. Öffnen Sie ihn nicht zu oft – dadurch lässt sich beim BBQ einiges an Gas sparen. Nicht gleich Vollgas geben: Im Gegensatz zu saftigen Steaks reicht für zartes Grillgut wie Gemüse, Hähnchen oder Bratwürste schon Temperaturen von 150 bis 200 Grad. „Temperaturen bis zu 280 Grad mit entsprechender Vorglühzeit sind nur notwendig, um Steaks perfekt zu garen. Ansonsten geht unnötig Energie verloren“, rät Lau.

Im Gegensatz zu saftigen Steaks reicht für zartes Grillgut wie Gemüse, Hähnchen oder Bratwürste schon Temperaturen von 150 bis 200 Grad. „Temperaturen bis zu 280 Grad mit entsprechender Vorglühzeit sind nur notwendig, um Steaks perfekt zu garen. Ansonsten geht unnötig Energie verloren“, rät Lau. Gasgrill schon vor dem Ausbrennen grob reinigen: Normalerweise wird der leere Gasgrill inklusive Rost am Ende noch einmal voll erhitzt, um den Grill gut reinigen zu können. Das nennt man „ausbrennen“. Wer Gas sparen will, sollte jedoch grobe Essensreste schon vor dem Ausbrennen vom Rost entfernen – so geht‘s später schneller und Sie sparen Energie.

(as)