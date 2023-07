Blitz-Trick für eine kühle Wohnung: So sorgen Sie in Sekundenschnelle für Abhilfe

Von: Franziska Kaindl

Der Hochsommer steht erst noch an - und Bewohner von Dachgeschosswohnungen stöhnen verzweifelt auf. Dieser günstige Blitz-Trick sorgt für Abhilfe.

Die Sommerhitze lässt sich oft nur schwer aus der Wohnung verdrängen.

lässt sich oft nur schwer aus der Wohnung verdrängen. Ventilatoren* und Klimaanlagen stellen die etwas teureren Lösungen dar.

Mit einem günstigen Blitz-Trick können Sie sich aber ebenso behelfen.

Wenn dem Wetterbericht zu trauen ist, dann bricht über Deutschland nun endlich der Hochsommer herein. Die einen wird es freuen - schließlich locken Badeseen und laue Abende auf dem Balkon - die anderen wird es eher abschrecken. Besonders Bewohner von Dachgeschosswohnungen bekommen die Hitze oft in vollem Umfang ab und kriegen selbst nachts kein Auge zu, weil die Räume abends nicht genug auskühlen. Aber was, wenn das Geld für einen Ventilator nicht reicht? Oder bereits alle Geräte im Elektromarkt ausverkauft sind? Dann könnte sich folgender Tipp für Sie als nützlich erweisen.

Wohnung im Sommer kühlen: Woher kommt die Hitze?

Bei Hitze in der Wohnung wissen sich viele nicht mehr zu helfen. © dpa/Kay Nietfeld

Die Hitze rührt meistens daher, dass Fassade und Dach nicht genügend gedämmt sind oder die Sonne über Südfenster direkt in die Wohnung prallt. Zwar ist es schön, wenn tagsüber ordentlich Licht in die eigenen vier Wände fällt, doch gleichzeitig erzeugt dies eine oft unerträgliche Hitze. Schon in den Mittagsstunden ist die Wohnung so aufgeheizt, dass es sich nicht mehr aushalten lässt.

Um die Hitze also fernzuhalten, können Sie die Sonnenstrahlen abfangen - mit Vorhängen zum Beispiel. Eine günstigere Methode, die auch bei Autos Anwendung findet, ist jedoch Alufolie. Die Aluabdeckungen werden oft als Sonnenblende hinter die Windschutzscheibe des Autos geklemmt, sodass sich der Wagen nicht so stark erhitzen kann. Dasselbe Prinzip lässt sich auch für die Wohnung anwenden, indem Sie Alufolie vor den Fenstern platzieren. Denn wenn die Hitze nicht hereinkommt, müssen Sie die Wohnung auch nicht herunterkühlen.

So funktioniert der Alufolien-Trick für eine kühle Wohnung

Besorgen Sie sich eine reißfeste Alufolie - davon brauchen Sie einige Meter.

- davon brauchen Sie einige Meter. Lüften Sie morgens noch einmal gut durch, bevor Sie die Alufolie anbringen.

Befestigen Sie die Alufolie wie Vorhänge oder Gardinen in langen Bahnen am Fenster.

in langen Bahnen am Fenster. Entweder hängen Sie sie an die Vorhangstange oder direkt ans Fenster, indem Sie die Alufolie zwischen Fenster und Rahmen einklemmen.

Alternativ können Sie die Fenster mit Wasser besprühen und die Alufolie einfach „ankleben“, wie das Online-Portal desired rät. Durch das Wasser haftet die Folie an der Scheibe.

Die silberne Beschichtung der Alufolie hält die Hitze effektiv davon ab, in die Wohnung einzudringen. Achten Sie darauf, dass die glänzende Seite nach außen zeigt, da die Matte eher Wärme anzieht. 24vita.de* berichtet derweil über Sonnenschutzfolien bei Stiftung Warentest. *Merkur.de und 24vita.de sind ein Angebot von IPPEN.MEDIA

