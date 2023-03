Haare in der Waschmaschine – Günstiges Hausmittel löst Problem für immer

Lifehacks im Alltag

Von Lisa Bender schließen

Haare in der Wäsche sind ganz schön hartnäckig. Hausmittel oder ein Spülschwamm helfen effektiv, um sie aus der Waschmaschine zu entfernen.

Dortmund – Wer Haustiere oder Familienmitglieder mit einer langhaarigen Frisur hat, kennt das Problem: Die Haare sammeln sich auf der Kleidung und spätestens nach dem nächsten Waschgang in der Waschmaschine. Sogenannte Anti-Fussel-Bälle oder Waschkugeln sollen laut Herstellerangaben das Problem lösen – doch sind diese oftmals teuer und vor allem unnötig. Denn es gibt günstige Hausmittel, die das Problem mindestens genauso beheben. Auch für vergilbte Wäsche gibt es eine Lösung.

Haare aus der Waschmaschine entfernen: Teure Bälle oder Waschkugeln sind unnötig

Haben sich die Haare erst einmal in der Waschmaschine gesammelt, beginnt der Teufelskreis: Beim nächsten Waschgang landen sie dann auf der neuen Kleidung. Das sieht nicht nur unschön aus, sondern kann auch langfristig dazu führen, dass das Flusensieb verstopft und die Waschmaschine kaputtgeht.

Daher ist das oberste Credo, dass man das Flusensieb regelmäßig reinigen muss, berichtet RUHR24. Eine Maßnahme, die die Lebensdauer der Waschmaschine deutlich verlängert – unabhängig davon, ob man ein Haarproblem im Haushalt oder nicht.

Doch wie kann man dafür sorgen, dass die lästigen Haare gar nicht erst überall in der Waschmaschine verteilt werden und im Flusensieb landen? Dafür gibt einen simplen wie genialen Lifehack.

Tierhaare mit Hausmitteln in der Waschmaschine entfernen: Einfach und effektiv

Laut dem Haushaltsportal beste-essen, soll ein Spülschwamm wahre Wunder bewirken, um (Tier-)Haare aus der Waschmaschine zu entfernen. Der Trick ist einfach. Zum Start eines Waschgangs einfach einen Spülschwamm, den man nicht mehr im Gebrauch hat, in die Waschtrommel geben und das gewünschte Programm an der Waschmaschine starten. Danach sollen alle Haare statt an der Kleidung an dem Schwamm haften – vor allem an der schwarz-grünen rauen Seite.

+ Wer einen Spülschwamm dazugibt, muss nicht mit lästigen Haaren in der Waschmaschine kämpfen. (Symbolbild) © Anastasiya Amraeva/Imago

Das Renovierungsportal tedox ist der Meinung, dass es nicht zwingend ein Spülschwamm sein muss, der in der Waschmaschine landet, um die Tierhaare zu entfernen. Auch andere Gegenstände, die nahezu jeder Verbraucher im Haushalt haben dürfte, sorgen für ein Ende des lästigen Problems:

Tennisbälle

Lockenwickler

Zusammengeknotete Nylonstrümpfe

Ähnlich wie auch den Spülschwamm, den Tennisball, den Lockenwickler oder die Strumpfhose mit in die Waschmaschine geben. Nach dem Waschgang haften die Haare nicht mehr an der Kleidung, sondern an den Bällen oder Wicklern. Davon lassen sie sich ganz einfach abzupfen.

Lästige Haare in der Waschmaschine: Hausmittel löst Problem für immer

Autoren des Magazins Hausjournal geben allerdings zu bedenken, dass es kein Allheilmittel gegen Haare in der Waschmaschine gibt. Auch mit Schwämmen, Bällen oder Strumpfhosen würden sich nicht gänzlich alle Haare entfernen lassen. Als Tipp wird hier ergänzend noch das Aussaugen der Waschmaschine angeführt.

Dafür einfach nach dem Waschgang die Türe der Waschmaschine weit öffnen und die Trommel trocknen lassen. Anschließend lassen sich Haare ganz einfach heraussaugen – das verhindert, dass die Tierhaare beim nächsten Waschgang auf der neuen Wäsche landen.

Ebenso soll das Waschen bei 95 Grad helfen. Die hohe Temperatur sorge dafür, dass sich die Fette von den Tierhaaren lösen, sodass diese schneller von der Kleidung gebürstet werden können. Allerdings sind Waschgänge bei hohen Temperaturen oftmals echte Energiefresser.

Essig wirkt nicht nur gegen Haare in der Waschmaschine Wunder

Wer weder auf hohe Temperaturen bei der Waschmaschine setzen will, noch Bälle, Strumpfhosen oder Lockenwickler zu Hause hat, kann es auch noch mit einem anderen altbewährten Hausmittel versuchen: Essig soll ebenfalls Fusseln und Tierhaare in der Waschmaschine entfernen.

Essig in der Waschmaschine sorgt dafür, dass sich die statische Aufladung reduziert und dadurch lästige Haare von der Kleidung verschwinden. Zusätzlicher Vorteil: Der Effekt hält eine Weile an, sodass auch weniger Haare auf der trockenen Kleidung haften bleiben. Außerdem reinigt Essig die Waschmaschine. Seifenreste werden entfernt, ebenso wie unangenehmer Geruch – und: Essig kann teuren Weichspüler ersetzen.

Egal für welchen Zweck man Essig in die Waschmaschine gibt, man sollte die Essenz nie direkt in die Trommel, sondern immer rund 120 Milliliter in das Fach für den Weichspüler geben.

Rubriklistenbild: © Anastasiya Amraeva/Imago