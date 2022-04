Putz-Trick: Mit diesem Hausmittel glänzt Ihr Ceranfeld wieder wie neu

Von: Andrea Stettner

Teilen

Eingebranntes hält sich auf Ceran-Kochfeldern oft hartnäckig. Dabei verspricht ein Reinigungsmittel wahre Wunder, das für den Herdputz kaum jemand auf dem Schirm hat.

Wenn die Milch mal wieder überkocht oder ein Stückchen Zwiebel unter der Pfanne verkohlt, ist es wieder einmal an der Zeit, den Herd zu putzen. Besonders hartnäckig scheint sich Eingebranntes auf Ceranfeldern zu halten. Bei dieser Herdart aus Glaskeramik werden die Kochfelder von unten durch Heizspulen erwärmt. Essensreste, die auf der Herdplatte landen, brennen so regelrecht ein und hinterlassen dadurch unschöne Flecken, die nur schwer zu beseitigen sind. Doch statt sich vergeblich mit Schwamm und Spülmittel am Eingebrannten abzumühen, können Sie auch diesen Trick versuchen.

Ceranfelder lassen sich oft nur schwer reinigen. Gerade Eingebranntes hält sich hartnäckig. © Panthermedia/Imago

Ceranfeld reinigen: Spülmaschinentab gegen Eingebranntes

Tatsächlich sollen herkömmliche Spülmaschinentabs ein wahres Wundermittel gegen Eingebranntes auf Ceranfeldern sein. Wenn Sie das ungewöhnliche Hausmittel einmal testen wollen, gehen Sie wie folgt vor:

Lösen Sie den Spülmaschinen-Tab in warmen Wasser auf. Dabei sollte eine dickflüssige Paste entstehen.

Tragen Sie die Paste auf die eingebrannten Stellen oder gleich auf das ganze Ceranfeld auf.

Lassen Sie den aufgelösten Spülmaschinentab nun 15 Minuten einwirken.

Reiben Sie die Stellen danach mit einem feuchten Schwamm ab.

Zum Schluss entfernen Sie die Reste der Paste mit einem feuchten Tuch vom Ceranfeld.

Gegen Verschmutzungen in Stahlpfannen hilft ein ganz simples Hausmittel.

Natürliches Hausmittel zur Reinigung von Ceranfeldern

Wer ein natürliches Hausmittel bevorzugt, kann die Flecken auch mit Natron behandeln. Mischen Sie dafür 2 EL Natron mit einem Schuss Wasser und etwas Essig oder Essigessenz. Auch diese Paste wird auf dem Ceranfeld aufgetragen. Nach fünf Minuten Einwirkzeit einfach mit einem feuchten Schwamm entfernen und trocken reiben – fertig!

Eingebranntes immer sofort vom Glaskeramik-Herd entfernen

Damit Ihnen lästiges Schrubben nach dem Kochen erspart bleibt, sollten Sie Eingebranntes am besten schon dann vom Herd entfernen, wenn das Missgeschick passiert ist. Dann lassen sich bleibende Flecken noch am ehesten verhindern. Wie Sie Ihren Wassersprudler von Kalk und Keimen reinigen, verraten wir hier. (as)