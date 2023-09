Frau hört nachts Geräusche aus dem Badezimmer – dann greift sie zum Hammer

Von: Andrea Stettner

Eine Frau in Spanien greift blitzschnell zum Hammer, als sie es nachts im Badezimmer rascheln hört. Der Grund dafür sind jedoch keine Einbrecher.

Wenn es am Abend langsam dunkel wird, überkommt Alleinstehende schnell mal die Angst, wenn sie ungewohnte Geräusche in der eigenen Wohnung wahrnehmen. Eine Frau in Spanien griff in so einem Fall beherzt zum Hammer. Jedoch nicht, um ungebetene Gäste zu verscheuchen.

Bei Renovierungsarbeiten: Handwerker mauern Katze in Badewanne ein

Die Geschichte trug sich bereits letztes Jahr zu, wurde jetzt jedoch wieder in den Medien geteilt. Nutzerin cuchita (@chicledenaranja), wie sie sich auf X (ehemals Twitter) nennt, hatte an jenem Tag Handwerker in der Wohnung, welche Fliesen in ihrem Badezimmer verlegt hatten. Als sie nachts plötzlich seltsame Geräusche aus ihrem Bad hört, dämmert es ihr plötzlich: Sie hatte ihre Katze den ganzen Tag nicht gesehen.

Sie hat keine Wahl: Schnell greift sie zum Hammer und schlägt die Fliesen an der frisch renovierten Badewanne ein. Und zum Vorschein kommt – ihr heißgeliebtes Kätzchen. Die Fellnase hatte sich anscheinend während der Renovierungsarbeiten in einem Wandloch unterhalb der Badewanne verkrochen.

„Es ist 2 Uhr morgens und ich gehe ins Bett, nachdem ich das Badezimmer, das die Handwerker den ganzen Tag über repariert haben, zerstört habe, weil sie meine Katze drinnen gelassen haben“, postete cuchita im September 2022 auf Twitter.

Kommentare der X-Nutzer

Während die einen Nutzer cuchitas Geschichte nicht glauben können, halten Katzenkenner die Geschehnisse durchaus für glaubwürdig: „Katzen kommen überall hin. [...] Die Arbeiter sind nicht schuld. Katzen sind so“, pflichtet ein User ihr bei. Grund genug, für Haustierbesitzer bei Renovierungsarbeiten genauer hinzuschauen, wo sich ihre Lieblinge gerade aufhalten. Übrigens, bestimmte Elektroarbeiten sollten Sie nur Handwerkern überlassen.