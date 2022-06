Vogelschutz: Lockdown für Katzen in Walldorf in Baden-Württemberg

Teilen

Wenige Exemplare der Haubenlerche leben noch in Walldorf. Sie brauchen Schutz. (Symbolbild) © McPKST/Imago

Die Haubenlerche ist eine vom Aussterben bedrohte Vogelart. In Walldorf in Baden-Württemberg gibt es noch ein paar wenige Exemplare.

Sinsheim – Viele Vogelarten sind weltweit vom Aussterben bedroht, das ist leider traurige Realität. Bei der Haubenlerche gibt es aber noch Hoffnung, denn lokal ist sie noch zu entdecken. So zum Beispiel in Walldorf in Baden-Württemberg. Dort kommt der Vogel noch vereinzelt vor und die Stadt will das Tier nun schützen. Dafür verbietet sie es Tierbesitzern, ihre Katzen draußen frei herumlaufen zu lassen.

Wie Naturschützende auf das Ausgehverbot für Katzen in Wallberg reagieren, weiß 24garten.de.

Die Haubenlerche mag es gerne ruhig, warm und sandig. Die Sandflächen nutzt sie für ausgiebige Sandbäder, um sich zu putzen. Gebiete, die Menschen eher als eintönig und wenig interessant bewerten würden, sind der perfekte Wohnort für den Vogel. In Industriegebieten, auf Baustellen von Neubaugebieten oder auf Feldern ist sie an einigen Orten in Deutschland noch anzutreffen. Gartenfans erkennen sie an ihrem auffälligen Kopf: Sie kann ihre Haube auf dem Kopf aufstellen, sodass sie deutlich sichtbar absteht. Ansonsten hat sie grau-bräunliches Gefieder und wird zwischen 17 und 19 Zentimetern groß.