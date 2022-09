Hausapotheke: Diese Medikamente sollten Sie immer im Schrank haben

Von: Andrea Stettner

Teilen

Einige Medikamente sollten Sie immer in der Hausapotheke lagern – bei Krankheiten oder im Notfall kann es eine Hilfe sen. © Imago

Achten Sie auch darauf, dass Ihre Hausapotheke immer aufgefüllt und auf dem aktuellen Stand ist? Lesen Sie hier, was Experten empfehlen.

Die meisten Unfälle passieren im Haushalt: Eine Schnittwunde beim Kochen oder ein aufgeschürftes Knie ist schließlich schnell passiert. Und Krankheiten kommen sowieso meist plötzlich über Nacht oder am Wochenende, wenn Apotheken geschlossen haben. Da ist es gut, die wichtigsten Medikamente und Verbandsmaterialien in der Hausapotheke parat zu haben, um sich selbst helfen zu können.

Lesen Sie auch: Checkliste für den Notfall: Was gehört in die Dokumentenmappe?

Checkliste Hausapotheke: Diese Medikamente sollten Sie immer griffbereit haben

Für eine gut ausgestattete Hausapotheke empfiehlt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe folgende Medikamente:

persönliche, vom Arzt verschriebene Medikamente

Schmerz- und fiebersenkende Mittel

Mittel gegen Erkältungskrankheiten

Mittel gegen Durchfall, Übelkeit, Erbrechen

Mittel gegen Insektenstiche und Sonnenbrand

Elektrolyte zum Ausgleich bei Durchfallerkrankungen

Hautdesinfektionsmittel

Wunddesinfektionsmittel

Hilfsmittel, die ein keinem Medikamentenschrank fehlen dürfen:

Fieberthermometer

Splitterpinzette

Einweghandschuhe

Atemschutzmaske

Verbandsmaterial für die Hausapotheke

An Verbandsmaterial sollte alles in die Hausapotheke, was auch ein DIN 13164-Verbandskasten für Autos* enthält:

Mull-Kompresse

Pflaster und Binden

Dreiecktuch

Verbandschere

Richtige Aufbewahrung für Medikamente im Haushalt

Medikamente sollten stets kühl und trocken gelagert werden, das Bad ist deshalb der falsche Ort für Ihre Hausapotheke. Ein abschließbarer Schrank oder Fach ist ideal, damit Kinder keinen Zugriff darauf haben.

Hausapotheke: Vorsicht bei abgelaufenen Medikamenten

Achten Sie darauf, dass Ihre Hausapotheke immer aufgefüllt und auf dem aktuellen Stand ist. In vielen Haushalten sammeln sich hier mit der Zeit jede Menge abgelaufene Tabletten, Salben und Tropfen an – und das kann unangenehme Folgen haben. „Medikamente, die das Haltbarkeitsdatum überschritten haben, können nicht nur ihre Wirkung verlieren, sondern auch gefährlich werden“, warnt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe auf seiner Internetseite. Abgelaufene Medikamente sollten Sie also sicherheitshalber entsorgen und die Hausapotheke wieder auffüllen.

Für Notfälle wie Unwetter, Evakuierung & Co. rät das Bundesamt übrigens auch, sich einen Notfallrucksack anzuschaffen. Was hinein gehört, lesen Sie hier. (as)