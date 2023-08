Fünf Stellen, die Sie beim Putzen einfach weglassen können

Von: Andrea Stettner

Sie putzen jede Woche, was das Zeug hält? Jedes Staubkorn ist Ihnen ein Dorn im Auge? Das muss nicht sein, denn manche Orte in der Wohnung dürfen ruhig vernachlässigt werden.

In unserem Zuhause wollen wir uns wohlfühlen, so viel ist sicher. Für die meisten bedeutet das, dass es auch sauber und einigermaßen ordentlich sein sollte. Aber nicht alle Stellen in der Wohnung müssen jede Woche auf dem Putzplan stehen. Einige Bereiche können Sie beim Wochenputz getrost weglassen. Hier reicht es, nur viertel- oder halbjährlich den Putzlappen zu schwingen.

Stellen, die Sie nur selten reinigen müssen und deshalb beim Wochenputz weglassen können

Nicht jede Stelle im Haushalt muss wöchentlich geputzt werden. © Zoonar/Imago

Besteckschublade: Die Besteckschublade jede Woche herauszuwischen wäre wirklich übertrieben. Schließlich landen hier nur saubere Löffel, Messer und Gabeln. Zwar sammeln sich mit der Zeit allerlei Krümel und Staub an, aber das wird von Besuchern ohnehin nicht gesehen, wenn die Schublade geschlossen ist. Hier sauberzumachen, kann also ruhig noch warten. Lampen: Die Lampenschirme im Wohnzimmer oder Schlafzimmer fangen mit der Zeit Staub und Schmutzpartikel ein. Glücklicherweise müssen Sie diese nicht oft reinigen, da sie sich in der Regel an schwer zugänglichen Stellen befinden. Verwenden Sie je nach Material einen Staubwedel oder ein feuchtes Tuch, um den oberflächlichen Staub zu entfernen. Oberseite von Schränken: Die Oberseite von Küchenschränken, Regalen und Co. ist ein weiterer Bereich, der selten gereinigt werden muss, da er normalerweise außer Sichtweite ist. Hier sammelt sich Staub, Schmutz und in der Küche auch Fett an, aber da er nicht direkt sichtbar ist, wird er oft vergessen. Gelegentliches Abstauben mit einem langen Staubwedel oder einem feuchten Tuch reicht in der Regel, um diesen Bereich sauber zu halten. Gegen hartnäckige Fettablagerungen auf Küchenschränken helfen bewährte Hausmittel. Fenster: Im Gegensatz zu den anderen Bereichen erfordern Fenster mehr Aufmerksamkeit und regelmäßige Reinigung, um die Aussicht und das Tageslicht optimal zu genießen. Dennoch müssen Sie nicht jede Woche die Fenster putzen. Je nach Umgebung und Wetterbedingungen können Sie die Fenster etwa alle zwei bis drei Monate reinigen. Verwenden Sie einen Glasreiniger oder eine Mischung aus Essig und Wasser, um Fenster streifenfrei zu reinigen. Bettdecken waschen: Bettdecken sind normalerweise durch Bettbezüge geschützt und müssen daher nicht so häufig gereinigt werden wie die Bettwäsche. Es wird empfohlen, die Bettdecken ein- bis zweimal im Jahr zu waschen, es sei denn, sie sind verschmutzt. Für Milben-Allergiker ist eine Reinigung alle drei bis vier Monate ratsam.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Andrea Stettner sorgfältig überprüft.