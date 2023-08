Ratten im Haus bekämpfen: Drei Hausmittel schlagen Nager in die Flucht

Von: Andrea Stettner

Teilen

Um Ratten aus dem Haus zu vertreiben, brauchen Sie weder Giftköder noch Fallen. Auch Hausmittel helfen dabei, die unliebsamen Tiere loszuwerden.

Ratten suchen die Nähe von Menschen, da sie hier eine sichere Futterquelle wittern. Allerdings können die kleinen Nager auch Krankheiten wie Tollwut, Salmonellen oder Bakterien übertragen. Ein Rattenbefall in Haus oder Garten ist deshalb meldepflichtig, und soll die weitere Ausbreitung verhindern. Dabei können Sie mit einem Schädlingsbekämpfer gegen die Tiere vorgehen (was bei einem starken Befall anzuraten ist) oder zunächst selbst versuchen, die Ratten zu vertreiben.

Vor Rattenbekämpfung erst Zugänge ausfindig machen

Bevor Sie mit der Rattenbekämpfung starten, sollten Sie zunächst einmal die Eingänge ausfindig machen, über die sich Nager Zutritt zu Ihrem Haus verschaffen. Ratten gelangen etwa über Löcher oder Ritzen, offene Kellerfenster, Rohre und auch Sanitäreinrichtungen wie Toiletten in die Wohnung. Schon ein zwei Zentimeter breiter Spalt genügt, durch den sich die Nagetiere durchzwängen.

Ratten lassen sich auch schonend mit Hausmitteln vertreiben. Bestimmte Gerüche mögen sie etwa gar nicht. © Marcos Veiga/Imago

Als Erste-Hilfe-Maßnahme bringen Sie laut NABU am besten engmaschige Gitter vor Kellerfenstern und Lüftungsschächte an, statten Abflüsse mit Rückstauklappen aus, bringen Gummilippen an nicht dicht schließenden Türen an und verschließen offene Stellen in der Mauer mit Mörtel. Gelangen die Nager über einen Aufzugschacht nach oben, sollten Sie mit der Hausverwaltung sprechen. Zudem sollten Sie Nahrungsmittel keinesfalls über die Toilette oder auf dem Kompost entsorgen: Die „Leckereien“ können Ratten anlocken.

Hausmittel, die Ratten wirksam aus dem Haus vertreiben

Sind alle Schlupflöcher beseitigt, können Sie sich daran machen, die Ratten aus dem Haus zu vertreiben. Das funktioniert auch ohne Gift oder Fallen, welche den Tieren nur unnötig schaden. Die Nager lassen sich genauso gut mit natürlichen Hausmitteln vertreiben. Nämlich solchen, die einen für Ratten unliebsamen Geruch verströmen. Dazu gehören laut dem Nachhaltigkeitsportal Utopia etwa etwa folgende:

Kamille oder (Pfeffer-)Minze: Stark riechende Kräuter wie Kamille oder Minze sind zu viel für die feinen Näschen der Ratten und verjagen sie im Nu. Streuen Sie einfach ein paar der getrockneten Kräuter auf die Laufwege der Tiere oder träufeln etwas Kamillen- oder Minz-Öl darauf.

Stark riechende Kräuter wie Kamille oder Minze sind zu viel für die feinen Näschen der Ratten und verjagen sie im Nu. Streuen Sie einfach ein paar der getrockneten Kräuter auf die Laufwege der Tiere oder träufeln etwas Kamillen- oder Minz-Öl darauf. Essigduft: Tränken sie ein Tuch in etwas Essig oder Essigessenz und legen es vor den Rattenbau. Der starke Geruch ist so unangenehm für die Nager, dass er sie aus Ihrem Nest vertreibt.

Tränken sie ein Tuch in etwas Essig oder Essigessenz und legen es vor den Rattenbau. Der starke Geruch ist so unangenehm für die Nager, dass er sie aus Ihrem Nest vertreibt. Benutztes Katzenstreu: Sie haben eine Katze im Haus? Dann können Sie auch einfach etwas vom benutzten Katzenstreu auf den Laufwegen der Tierchen verteilen. Wittern Ratten den Geruch Ihres Feindes, schlägt es sie ratzfatz in die Flucht.

Welche Hausmittel Sie keinesfalls anwenden sollten, um Ratten zu bekämpfen

Als Hausmittel gegen Ratten nicht zu empfehlen sind dagegen Chili und Cayennepfeffer. Diese Gewürze können die Nager zwar ebenfalls vertreiben, aber auch zu schwerer Atemnot bei den Tieren führen oder sie sogar töten. Auch Backpulver, das immer noch viele gegen Ameisen einsetzen, ist gegen Ratten nicht zu empfehlen, da es bei den Vierbeinern lediglich für Unwohlsein im Magen sorgt – vertreiben können Sie die Tiere damit nicht.