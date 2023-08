Lästiges Sommer-Problem: Fruchtfliegen im Haus loswerden – mit einem bewährten Hausmittel

Von: Anna Heyers

Wenn Fruchtfliegen die Wohnung einnehmen, ist eine schnelle Lösung des Problems gefragt. Die Zutaten dafür haben Sie bestimmt im Vorrat.

Vor allem, wenn es warm ist, sind sie überall zu sehen: millimetergroße Fliegen, die sich im Sommer in unseren Küchen und Essbereichen breitmachen. Fruchtfliegen haben die unangenehme Angewohnheit, sich um reifes Obst, Gemüse und offene Lebensmittel herumzutreiben. Wer dem nicht Einhalt gebietet, hat schnell eine regelrechte Plage am Hals. Aber woher kommen die lästigen Besucher überhaupt und was kann man gegen sie machen?

Wo kommen die Fruchtfliegen überhaupt her?

Von ganz nah mag der ein oder andere Fruchtfliegen ja ganz süß finden. Wenn sie jedoch in Schwärmen die Küche einnehmen, ist damit schnell Schluss.

Fruchtfliegen, auch bekannt als Drosophila, sind kleine Fliegen aus der Familie der Taufliegen. Sie sind weltweit verbreitet und können in verschiedenen Umgebungen gefunden werden: von Küchen und Obstgärten bis hin zu Lebensmittelmärkten und Restaurants. Die Fliegen werden oft durch die Aromen von (über-)reifen Früchten, Gemüse und anderen organischen Materialien angelockt. Sie legen ihre Eier auf diesen Nahrungsquellen ab und die sich entwickelnden Larven ernähren sich von den mikroskopisch kleinen Partikeln, die von den Lebensmitteln stammen.

Oft kommen sie aus der Dachrinne – oder werden einfach vom Einkauf mitgebracht

Der Sommer ist Hochsaison für Fruchtfliegen

Warum Fruchtfliegen gerade im Sommer, also auch im August, zu einer wahren Plage werden? Das hat mit den optimalen Bedingungen für ihre Fortpflanzung zu tun. Wärme und Feuchtigkeit sind ideale Voraussetzungen für das Schlüpfen der Eier und eine schnelle Entwicklung der Larven. Auch, wenn es Fruchtfliegen auch bei frischeren Temperaturen gibt, in den wärmeren Monaten vermehren sich Fruchtfliegen extrem schnell. Dass verschiedenste Früchte und Gemüsesorten im Sommer Saison haben, spielt hier ebenso eine große Rolle.

Wie Sie Fruchtfliegen wieder loswerden können

Wenn Sie von einer Fruchtfliegenplage betroffen sind, müssen Sie nicht verzweifeln. Es gibt mehrere Methoden, um diese lästigen Insekten loszuwerden:

Keine offenen Lebensmittel liegen lassen. Obst und Gemüse rechtzeitig verzehren oder im Kühlschrank aufbewahren.

Verwenden Sie luftdichte Behälter oder Fliegenschutz-Hauben für Schüsseln und Schalen.

Mülleimer, Abflüsse und alles, wo Essensreste anfallen können, sollte dicht verschlossen und regelmäßig gereinigt werden.

Fruchtfliegenfallen aufstellen.

Fallen für Fruchtfliegen

Stellen Sie Fallen auf, um Fruchtfliegen anzulocken. Die gibt es entweder schon fertig gemischt im Handel. Oder Sie mischen Sie einfach selbst. Ein einfaches DIY-Fallenrezept besteht aus einer Schüssel mit (Apfel-)Essig, Rotwein oder Bier und je einem Tropfen Spülmittel. Auch eine Wasser-Honig-Mischung mit einem Schuss Essig-Essenz und etwas Spülmittel zeigt Erfolge.

Stellen Sie die Fruchtfliegen-Falle dorthin, wo Sie die meisten Fruchtfliegen sehen. Die Tiere werden vom Geruch angezogen und ertrinken dann, da das Spülmittel die Oberflächenspannung des Wassers zerstört. Wer Mitleid mit den Tierchen hat, legt eine Bananenschale in einen wiederverschließbaren Plastikbeutel, verschließt diesen dann schnell, wenn sich viele Fruchtfliegen auf der Schale niedergelassen haben, und öffnet ihn draußen.

