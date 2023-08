Mülltonnen-Hygiene: Vermeiden Sie Gestank an heißen Tagen

Müll trennen

Gerade an heißen Tagen können Müll- und Biotonne schnell Gerüche entwickeln. Welche Vorkehrungen helfen.

Im Sommer kann es bei warmen Temperaturen in der Küche schnell zu unangenehmen Gerüchen kommen. Grund dafür: Bakterien und andere Mikroorganismen vermehren sich in der Hitze in Müll- und Biotonnen deutlich schneller. Wenn Abfall und Essensreste faulen, kommt es so unausweichlich zu einer Geruchsentwicklung. Vorbeugen lässt sich der unhygienische Gestank jedoch mit ein paar einfachen Tipps

Müll- und Biotonne: Mit diesen Tipps verhindern Sie unangenehme Gerüche

+ Ab in die Tonne? Müllbeutel bieten im Sommer das beste Klima für Bakterien und Parasiten. Bei Hitze und Feuchtigkeit fühlen sie sich besonders wohl. © Mint Images/Imago

Wer kennt es nicht: Steht der Mülleimer einmal zu lange rum, fängt es in der Küche an, streng zu riechen. Damit das gar nicht erst passiert, sollten Sie Mülleimer und Biomüllbehälter an sommerlichen Tagen öfter (am besten täglich) ausleeren. Helfen kann dabei auch, den Bioabfall in einem kleineren Behälter zu sammeln. Dieser ist schneller voll und muss daher auch schneller geleert werden.

Stark riechende Essensreste, wie etwa Fisch oder verschmutzte Verpackungen sollten möglichst sofort nach draußen gebracht werden. Denn die Wärme im Inneren des Hauses verstärkt die bereits vorhandenen Gerüche besonders schnell.

Gerüche vermeiden: Mülltonnen nicht in die Sonne stellen

Deckel drauf und fertig? Ganz so einfach ist das beim Thema Müll nicht. Auch die Position des Mülleimers in der Küche spielt bei der Vermeidung von Gerüchen eine Rolle. Achten Sie darauf, dass Müll- und Bioeimer nicht in der Sonne oder zu nah an der Heizung stehen – das gilt auch für die Tonne vor dem Haus.

Neben Wärme brauchen Mikroorganismen und Bakterien auch Feuchtigkeit, um zu gedeihen. Reste in Joghurtbechern und andere feuchte Küchenabfälle bieten daher den perfekten Nährboden für Schimmel. Es empfiehlt sich aus diesem Grund, Verpackungen vor dem Entsorgen kurz auszuspülen und trocknen zu lassen.

Gleiches gilt für Müll- und Bioeimer. Da sich in den Tonnen häufig stinkende Abfallreste am Boden sammeln können, sollten Sie diese mit ausreichend Wasser und Spülmittel reinigen. Erleichtern lässt sich das regelmäßige Reinigen, indem Sie eine Lage Zeitungspapier in den Tonnenboden legen. Dieser hält die Tonne sauber und lässt sich leicht entfernen.

