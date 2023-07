Rasen düngen im Sommer: Warten Sie die richtige Witterung ab

Von: Andrea Stettner

Der Rasen braucht im Sommer besonders viele Nährstoffe, welche über eine Düngung zugeführt werden sollten. Beachten Sie dafür aber unbedingt die Wettervorhersage.

Im Sommer wächst der Rasen bei ausreichend Feuchtigkeit besonders gut. Entsprechend viele Nährstoffe braucht das Gras, um eine dichte, gesunde Grasnarbe zu bilden. Durch häufiges Rasenmähen im Sommer verliert das Gras wiederum viele Nährstoffe. Eine Düngung ist im Sommer also allemal ratsam, damit der Rasen in Ihrem Garten lange schön und vital bleibt.

Rasen düngen im Sommer: Nie bei starker Hitze und Trockenheit

Rasendüngen ist auch im Sommer eine gute Idee. Dabei sollten jedoch die richtigen Wetterbedingungen abgewartet werden. © Brebca/Imago

Wenn es im Sommer sehr heiß und trocken ist, stellt der Rasen sein Wachstum ein. In dieser Zeit sollten sie darauf verzichten, den Rasen zu düngen. Zum einen nehmen die Gräser das Düngemittel bei Trockenheit nicht so gut auf – zum andern „kann es durch das schnelle Verdunsten von Gießwasser nach der Düngung zu schädlichen Nährstoffkonzentrationen an den Rasenwurzeln kommen“, informiert das Gartenportal Plantura. Letzteres gelte allerdings nur für schnell lösliche, mineralische Düngemittel, heißt es weiter.

Warten Sie für die Sommerdüngung also besser einen Tag ab, an dem die Witterung feucht und die Sonneneinstrahlung nur gering ist. Idealerweise düngen Sie in den kühleren Abendstunden. Danach sollte der Rasen für ca. 20 Minuten gründlich gewässert werden.

Welchen Rasendünger im Sommer verwenden?

Achten Sie im Sommer außerdem darauf, einen Rasendünger mit einem hohen Kaliumanteil zu verwenden. Kalium stärkt die Zellwände und sorgt dafür, dass die Gräser optimal Wasser einlagern. Dadurch kann Trockenheit dem Gras wenig anhaben. Übrigens, auch Bier soll sich als Rasendünger eignen.