Hitze in der Wohnung: Zehn Tricks, die sofort für Abkühlung sorgen

Von: Sophia Adams

Sommerzeit bedeutet für viele, mit der Hitze in der eigenen Wohnung leben zu müssen. Erfahren Sie hier, wie Sie gegen dieses Problem ankämpfen können.

Alle Jahre wieder kehrt die Sommerhitze in die Häuser und Wohnungen ein. Manchen macht es nicht viel aus. Andere wiederum leiden unter den hohen Temperaturen, insbesondere im Dachgeschoss. Helfen in einem solchen Fall nur teure Klimaanlagen? Nein, denn in Wahrheit gibt es viele verschiedene Tricks, die Sie einmal ausprobieren sollten.

Ein Sonnenschirm allein reicht im Sommer oft nicht. Für Abkühlung in der Wohnung sorgen jedoch schon ein paar einfache Tricks. © Jürgen Hanel/Imago

Wohnung abkühlen: Probieren Sie diese zehn Tricks aus

Richtig lüften: Bekanntlich kommt durch das Lüften frische und kühlere Luft in die Wohnung. Doch Vorsicht: Im Hochsommer sollten Sie auf die Tageszeit achten, bevor Sie alle Fenster aufreißen. Mittags, wenn die Sonne hoch steht, holen Sie wärmere Luft ins Haus. Dadurch steigen die Temperaturen. Lüften Sie deshalb lieber morgens oder nachts, wenn es draußen kälter ist. Außenjalousien tagsüber schließen: Wenn Sie kein Problem damit haben, in dunkleren Räumen Ihrem Alltag nachzugehen, sollten Sie während der größten Sommerhitze die Außenjalousien schließen. Sofern diese eine helle Farbe besitzen, haben Sie dadurch einen weiteren Vorteil: Sie reflektieren das Licht, wodurch sich die Wohnung nicht so schnell aufheizt. Alufolien-Trick: Sie haben keine Außenjalousien, um Licht zu reflektieren? Kein Problem: Kleben Sie Alufolie an die Außenfenster. Von innen sollten Sie die Folie übrigens nicht befestigen, da die Scheiben laut BILD.de durch den Wärmestau rissig werden könnten. Trick mit gefrorener Wasserflasche: Vor mehreren Jahren behauptete ein Twitter-Nutzer, einen genialen Trick gegen Hitze in der Wohnung entdeckt zu haben. Damit er gelingt, müsse man eine Flasche (1,5 Liter) mit etwas Wasser füllen, diese einfrieren und sie anschließend an einen hohen Punkt im Raum stellen. Je nach Größe des Zimmers, könnten auch zwei oder drei Flaschen nötig sein. Ob es in Ihrem Fall funktioniert, können Sie ganz leicht selbst ausprobieren. Elektrogeräte ausschalten: Eine kleine Veränderung können Sie erzielen, wenn Sie nicht benötigte Elektrogeräte ausschalten. Dazu zählen beispielsweise der Fernseher oder der PC. Versuchen Sie im Sommer außerdem, nicht zu heiß zu kochen, da hierdurch zusätzliche Wärme entsteht. Ventilatoren statt mobile Klimageräte: Es gibt mittlerweile unzählige Geräte und Modelle, die kühleres Klima versprechen. Dazu zählen beispielsweise mobile Klimageräte und Ventilatoren. Falls Sie die Hitze nicht mehr aushalten, empfiehlt es sich übrigens, eher zum Ventilator zu greifen, da dieser in der Regel weniger Storm verbraucht. Natürliche Klimaanlage mithilfe von Vorhängen: Wenn Sie morgens oder nachts lüften, können Sie für eine zusätzliche frische Brise sorgen, indem Sie Ihre Vorhänge mit Wasser besprühen. Es entsteht Verdunstungskälte, wenn das Wasser in den gasförmigen Zustand übergeht. Natürliche Klimaanlage mithilfe von Handtüchern: Das klappt auch mit einem Handtuch, das Sie beispielsweise an einer Stuhllehne aufhängen. Unten platzieren Sie wiederum einen Wasserbehälter, in den das Handtuch hängt. Wenn Sie hinter das Handtuch einen Ventilator platzieren oder das Fenster geöffnet haben, profitieren Sie ebenfalls von der Verdunstungskälte. Zimmerpflanzen mit kühlendem Effekt: Manche Pflanzen sorgen für eine Abkühlung, weil Sie das aufgenommene Wasser wieder an die Luft abgeben. In der Regel gilt: Je größer die Blätter von Topfpflanzen sind, umso besser sind die Chancen, dass sie die Temperaturen geringfügig senken können. Wäsche in der Wohnung trocknen lassen: Wie wir bereits wissen, profitieren wir im Sommer von Verdunstungskälte. Entsprechend ergibt es Sinn, dass wir auch unsere Wäsche im Haus trocknen lassen sollten.

