Hochbeet: Mit der Lasagne-Methode füllen Sie das Beet günstig mit Erde auf

Von: Jasmin Pospiech

Ein Hochbeet lässt sich am besten in Schichten befüllen. (Symbolbild) © Hannes Eichinger/Imago

Nicht jeder hat Platz für einen Garten. Ein Hochbeet ist da eine günstige Alternative. Doch wie befülle ich es? Mit einem Schicht-System geht es ganz einfach.

München – Im Garten, auf dem Balkon oder der Terrasse: Ein Hochbeet lässt den Traum vom eigenen Garten zumindest zum Teil wahr werden. Kein Wunder also, dass das Hochbeet seit Beginn der Coronapandemie auch hierzulande boomt. Schließlich haben viele in Zeiten des Lockdowns wieder mehr Zeit in der Natur oder im heimischen Grün verbracht.

Hochbeete sind schließlich wie ein kleiner „Garten in der Kiste“, weiß 24garten.de.

Darüber hinaus zeigen immer mehr aufgrund gestiegener Lebensmittelpreise und Nahrungsmittelengpässe in Supermärkten großes Interesse, sich selbst zu versorgen. Darüber hinaus gibt es den „Garten in der Kiste“ in fast jeder Größe und Variante, wo einige Gemüse- und Kräutersorten Platz finden. Doch wie gehe ich als Anfänger beim Befüllen mit Erde richtig vor?