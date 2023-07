So wird aus einer Holzbohle eine Bank - DIY-Anleitung mit sieben Schritten

Diese schicke Bank hat die Fuldaer-Zeitung-Redakteurin Nadine Ladewig in sieben Schritten selbst gebaut. © Nadine Ladewig/Fuldaer Zeitung

Sie haben noch eine alte Eichenbohle im Keller und wissen nicht, was Sie mit dieser anstellen sollen? Bauen Sie sich doch eine schicke Bank – in nur sieben Schritten.

Fulda - In so mancher Scheune schlummern Schätze, deren Wert nicht sofort ersichtlich sind. So hat Nadine Ladewig, Redakteurin der Fuldaer Zeitung in Fulda, aus einer verstaubten Eichenbohle eine Bank – und damit auch ein Andenken an einen geliebten Menschen – geschaffen. Im Folgenden erklärt sie, wie sie vorgegangen ist.

Holzbank selbst bauen: DIY-Anleitung mit sieben Schritten

Eine Eichenbohle auf zwei Betonfüßen: Also etwas schleifen und Beton anmischen – ist doch schnell gemacht! Oder? Dass sich diese Gedanken bei Bastelprojekten jeglicher Art häufig als Trugschluss herausstellen, nehme ich vorweg. Aber die Arbeit lohnt sich, denn: Selbst hergestellte Möbelstücke sind nicht nur ein Unikat. Natürlich wertschätzt man sie umso mehr, je mehr Fleißarbeit in ihnen steckt. Und ein bisschen stolz machen sie auch! Mit dem entsprechenden „Geheimtipp“ ersparen Sie sich zudem einigen Frust.

Im Idealfall kennen Sie jemanden, der jemanden kennt. Und kommen so an eine Bohle. Falls nicht, gibt es das Holzbrett etwa beim Schreiner oder im Baumarkt zu kaufen. Das würde den Preis für das Werkprojekt allerdings nach oben treiben. Wie so oft ist dann der Kauf einer neuen Bank günstiger als das selbstgemachte Unikat. Wenn Sie die Holzbohle haben, ist handwerkliches Geschick gefragt.

Dieses Material wird für die DIY-Bank benötigt Für die Sitzfläche: eine Holzbohle, Schrauben, Bandschleifer, Schwingschleifer, Exzenterschleifer und Leinöl Für die Betonfüße: Sperrholz für eine Schalung (6 bis 8 mm Stärke), Schrauben, 4 bis 5 Moniereisen (7 bis 8 mm Stärke), Wachs zum Einfetten der Schalform, 4 Winkel, eine Zange, Akkuschrauber Arbeitsaufwand: 10 bis 12 Stunden Kostenaufwand: Für Beton, Sperrholz, Winkel, Moniereisen und Schleifpapier muss man etwa 80 bis 100 Euro rechnen. Die Eichenbohle ist nicht inklusive und unterliegt den aktuellen Marktpreisen.

Diese sieben Schritte müssen Sie beim Bau der DIY-Bank beachten:

1. Als erstes wird die Schalung gebaut. Dazu benötigen Sie eine Sperrholzplatte als Untergrund. Auf diese werden die restlichen Platten zu einem „U“ angeordnet und die Platten miteinander verschraubt. Die Weite des „U“ ergibt sich aus der Breite Ihrer Holzbohle. Als Richtlinie: Unsere Füße sind insgesamt 11 cm lang und 4 cm breit.

Als erstes wird die Schalung gebaut. Dazu benötigen Sie eine Sperrholzplatte als Untergrund. Auf diese werden die restlichen Platten zu einem „U“ angeordnet und die Platten miteinander verschraubt. Die Weite des „U“ ergibt sich aus der Breite Ihrer Holzbohle. Als Richtlinie: Unsere Füße sind insgesamt 11 cm lang und 4 cm breit. 2. Einmal einfetten: Damit die Betonfüße am Ende nicht an der Schalung anhaften und zudem eine glatte Oberfläche erhalten, streichen Sie die Schalung mit Wachs aus. Wir haben uns am Kellerfundus bedient und Wachs verwendet, das eigentlich zum Einfetten von Reifen verwendet wird, damit sich diese besser auf Felgen aufziehen lassen.

Einmal einfetten: Damit die Betonfüße am Ende nicht an der Schalung anhaften und zudem eine glatte Oberfläche erhalten, streichen Sie die Schalung mit Wachs aus. Wir haben uns am Kellerfundus bedient und Wachs verwendet, das eigentlich zum Einfetten von Reifen verwendet wird, damit sich diese besser auf Felgen aufziehen lassen. 3. Vor allem in den Ecken der Betonfüße entsteht eine große Spannung. Der Beton allein könnte das Gewicht der Holzbohle oder spätestens des Draufsitzenden nicht tragen. Beton besitzt alleine nicht die nötige Zugfestigkeit. Stahl ist die Lösung. Er nimmt die Zugbeanspruchung auf und hält die Füße in Form. Mein Tipp: Verwenden Sie sogenanntes „Moniereisen“ in fingerdicker Stärke. Ist der Stahl zu dünn, zerbrechen die Betonfüße erfahrungsgemäß. Vier bis fünf dieser Stangen werden mit einer Zange zu einem „U“- gebogen.

Vor allem in den Ecken der Betonfüße entsteht eine große Spannung. Der Beton allein könnte das Gewicht der Holzbohle oder spätestens des Draufsitzenden nicht tragen. Beton besitzt alleine nicht die nötige Zugfestigkeit. Stahl ist die Lösung. Er nimmt die Zugbeanspruchung auf und hält die Füße in Form. Mein Tipp: Verwenden Sie sogenanntes „Moniereisen“ in fingerdicker Stärke. Ist der Stahl zu dünn, zerbrechen die Betonfüße erfahrungsgemäß. Vier bis fünf dieser Stangen werden mit einer Zange zu einem „U“- gebogen. 4. Jetzt können Sie den Beton anmischen. Gießen Sie dann etwas von der Mischung in die Schalung und legen ein Moniereisen hinein. Schicht für Schicht gehen Sie so weiter vor, bis alle Moniereisen voreinander arrangiert sind. Außerdem gießen Sie vier Winkel mit in den Beton ein, damit Sie die Füße am Ende mit der Holzbohle verschrauben können. Ein bisschen Fingerspitzengefühl, Gefallen am Tüfteln und Geduld ist gefragt.

Jetzt können Sie den Beton anmischen. Gießen Sie dann etwas von der Mischung in die Schalung und legen ein Moniereisen hinein. Schicht für Schicht gehen Sie so weiter vor, bis alle Moniereisen voreinander arrangiert sind. Außerdem gießen Sie vier Winkel mit in den Beton ein, damit Sie die Füße am Ende mit der Holzbohle verschrauben können. Ein bisschen Fingerspitzengefühl, Gefallen am Tüfteln und Geduld ist gefragt. 5. Den Beton gut austrocknen lassen. Wir haben ihn sicherheitshalber zwei Tage in der Schalung gelassen.

Den Beton gut austrocknen lassen. Wir haben ihn sicherheitshalber zwei Tage in der Schalung gelassen. 6. Und jetzt schleifen, schleifen, schleifen! Verwenden Sie hierfür zunächst einen Bandschleifer. Wir haben mit 80er Körnung begonnen. Als nächstes kam der Exzenterschleifer zum Einsatz. Der Feinschliff wurde mit dem Bandschleifer, 200er Körnung, gemacht.

Und jetzt schleifen, schleifen, schleifen! Verwenden Sie hierfür zunächst einen Bandschleifer. Wir haben mit 80er Körnung begonnen. Als nächstes kam der Exzenterschleifer zum Einsatz. Der Feinschliff wurde mit dem Bandschleifer, 200er Körnung, gemacht. 7. Nach der Fleißarbeit wird die Bohle noch geölt. Das Öl (in unserem Fall Leinöl) verhindert, dass Feuchtigkeit in die Oberfläche dringt. Ein weiterer Vorteil: Die Holzmaserung kommt schön zur Geltung.

Die Bank ist vor einiger Zeit entstanden und steht normalerweise in einem Wintergarten. Arbeitsaufwand und Kosten sind Schätzungen. Diese Anleitung ist ein Beispiel und gewährt keine Garantie auf Gelingen.

Im Ratgeber-Ressort der Fuldaer Zeitung finden Sie weitere hilfreiche Tipps - zum Beispiel, wie man in fünf Schritten sein eigenes Hochbeet bauen kann. Oder welchen Nutzen Wildkräuter in Ihrem Garten haben.