Hortensie Forever and Ever – was macht sie so besonders und wie wird sie gepflegt?

Von: Ines Alms

Diese Hortensie ist eine Züchtung mit besonderen Eigenschaften: So attraktiv wie eine Bauernhortensie, nur um einiges robuster. Ideal auch für Anfänger.

Bauernhortensien sind äußerst beliebte Garten- und Kübelpflanzen. Aber nicht gerade etwas für Garten-Neulinge, da man in Sachen Anbau und Pflege wissen muss, wie man mit ihnen umzugehen hat. Sonst blühen sie einfach nicht. Da kommt die Hortensie Forever and Ever gerade gerecht, eine neue Züchtung, die viel pflegeleichter ist und jedes Jahr vom Frühsommer bis in den Herbst zuverlässig ihre zart duftenden Blüten zeigt.

Die Vorteile der Hortensie Forever & Ever

Die Farbenvielfalt der Hortensie Forever & Ever ist eine hervorragende Eigenschaft. Es gibt sie von Weiß über Rosa bis Blau. © blickwinkel/Imago

Die Hortensie Forever & Ever ist nicht zimperlich: Sie ist winterfest bis zu minus 25 Grad Celsius und verzeiht sogar einen fehlerhaften Rückschnitt, auch wenn man einen ungünstigeren Zeitpunkt erwischt – und eigentlich muss man sie auch gar nicht zurückschneiden. Trotzdem blüht sie zweimal im Jahr am jungen Holz, und das bereits im ersten Jahr. Bauernhortensien zieren sich hier etwas und bestrafen einen falschen Rückschnitt, der eine kleine Wissenschaft für sich ist, schonmal mit einem Ausbleiben der Blüte für ein Jahr.

Die richtige Pflege der Sonderzüchtung

Nur weil die Hortensie Forever & Ever recht anspruchslos ist, heißt das nicht, dass sie gar keine Pflege benötigt. Das Austrocknen der Wurzeln und Staunässe durch Gießfehler verträgt sie wie ihre Verwandten gar nicht gut. Dies sollten Sie in puncto Standort und Pflege noch beachten:

Standort: Halbschatten ist ideal, Sonne und Schatten möglich. Ein leicht saurer, durchlässiger Boden ist zu empfehlen.

Gießen: Die Hortensie benötigt viel Wasser, am besten kalkfreies Wasser bzw. Regenwasser. Überschüssiges Wasser im Kübel unbedingt abgießen.

Düngen: einmal jährlich mit Langzeitdünger oder monatlich von März bis Juli.

Rückschnitt: Nicht nötig, aber falls gewünscht vor dem Austrieb im Februar oder März. Alte Blütenstände und trockenes Holz entfernen.

Auch diese Hortensie eignet sich übrigens sehr gut als Schnittblume und macht sich in der Vase auch als getrocknete Blume ganz prächtig. Wer sich für besondere Sorten interessiert, dem könnte auch die zweifarbig blühende Hortensie ‚Vanille-Fraise‘ gefallen.