Damit sie im Sommer nicht den Kopf hängen lassen: Hortensien wieder fit machen

Von: Anna Heyers

Sie sind einer der Lieblinge für Balkon und Garten: Hortensien. Doch im Sommer können Blätter und Köpfe schon mal hängen. Woran das liegt und was Sie tun können.

Hortensien sind wegen ihrer üppigen Blütenpracht bei Garten-Fans beliebt. Doch gerade die schweren Blütenköpfe sind es, die es der Pflanze mitunter schwer machen. Egal, ob blau, weiß oder rosa, im Sommer können die feinen Blütenblätter schnell verbrennen und auch den Sommer-Urlaub ihrer Besitzer vertragen Hortensien nur bedingt.

Und manchmal lassen die Pflanzen sogar ganz und gar Köpfe und Blätter hängen. Dies liegt meist an drei Problemen, die Gärtnerinnen und Gärtner häufig (relativ) problemlos lösen können.

Problem 1: die Bewässerung

Standort, Gießverhalten und Nährstoffe im Boden können die Gesundheit einer Hortensie maßgeblich beeinflussen. © Hans-Roland Mueller/McPHOTO/Imago

Die Hortensie ist auch unter ihrem botanischen Namen Hydrangea bekannt. Dieser stammt aus dem Griechischen und bedeutet grob übersetzt so viel wie Wassergefäß. Die Pflanzen brauchen jede Menge Wasser. Hängen Blütenköpfe und Blätter wurde eventuell also nicht genug gegossen (hier aber besonders im Sommer auf den richtigen Gießzeitpunkt warten). Zehn Liter kann die Hortensie gut und gerne an heißen Tagen vertragen.

Aber Obacht: Achten Sie darauf, Staunässe zu vermeiden. Kann das Wasser nämlich nicht abfließen, fühlt sie sich gar nicht mehr wohl. Auch dann lässt sie Blätter und Blüten hängen.

Übrigens: Vertrocknete Blüten sollten Sie entfernen, aber im richtigen Moment.

Problem 2: Mangel von Nährstoffen

In dem hohen Wasserbedarf liegt aber zeitgleich auch eine Gefahr. Es kann sein, dass durch das Gießen Nährstoffe aus der Erde gespült werden. Eine insgesamt etwas schlapp wirkende Hortensie könnte ein Indiz dafür sein. Deswegen ist es wichtig, dass Sie die Pflanze regelmäßig düngen. Außerdem hilft ein Blick auf den Boden selbst: Hydrangea mag es sauer. Der pH-Wert des Bodens sollte deshalb niedrig sein.

Problem 3: der Standort

Hortensien mögen es hell, ja. Aber das bedeutet noch lange nicht, dass sie in der prallen Sonne gedeihen. Hier ist eher das Gegenteil der Fall. Erst wird sie kraftloser, dann verbrennen Blätter und Blüten und im schlimmsten Fall geht sie noch weiter ein. Deswegen ist die Wahl des Standorts eine wichtige Überlegung. Besonders für die Menschen, die ihre Hortensie in den Garten pflanzen möchten. Im Kübel lassen Sie sich schließlich auch im Nachhinein noch ein wenig versetzen.