Hyazinthen als Zimmerpflanzen: So pflegen Sie sie zur Weihnachtszeit richtig

Hyazinthen lassen sich als Zimmerpflanzen auch gut zur Weihnachtszeit in die Wohnung stellen. Bei der Pflege sollten Gartenfreunde auf ein paar Dinge achten.

Leipzig – Zimmerpflanzen gibt es viele zur Auswahl, doch nicht längst alle blühen auch im Winter. Die Hyazinthe ist daher eine Möglichkeit, sich auch an den Weihnachtstagen etwas Blühendes ins Haus zu stellen. Eigentlich ist die Hauptblühzeit der Hyazinthe im Frühling, doch mit ein paar Tricks haben Gartenfreunde auch im Dezember schon blühende Exemplare in der Wohnung.

Hyazinthen, die im Blumenbeet des Gartens die ersten Frühlingsboten sein sollen, pflanzen Gartenfans als Blumenzwiebel im Herbst ein. Um Hyazinthen als Zimmerpflanzen zu nutzen, kaufen Pflanzenfans diese am besten in Töpfen im Fachhandel. Nachdem sie geblüht haben, müssen sie die Stängel abschneiden und die Blätter an der Pflanze lassen. Schritt für Schritt verringern Pflanzenfans nun die Wasserzugabe. Sind die Blätter welk, dürfen sie ab.

Nun kommt laut 24garten.de das Entscheidende, um die Hyazinthen wieder zum Blühen zu bringen: der Kältereiz*. Die Zwiebel der Hyazinthe topfen Gartenfreunde um, lassen diese im Herbst noch etwa zwei bis drei Wochen mit feuchter Erde im Zimmer stehen. Dann kommt die Hyazinthe in den Kühlschrank ins Gemüsefach. Nach etwa acht Wochen haben sich einige neue Triebe entwickelt und die Pflanze darf aus ihrem Kälteaufenthalt heraus.