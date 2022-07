Endlich ein Eigenheim! Traum-Immobilie kaufen mit der passgenauen Baufinanzierung

Sie träumen auch vom Eigenheim? Die aktuellen Immobilienpreise lassen Sie aber zurückschrecken? Mit dem richtigen Partner lässt sich der Traum vom Eigentum wahr machen.

Ob Stadthaus, Häuschen am See oder eigene Wohnung: Viele Mieter wollen endlich umziehen in die eigenen vier Wände. Doch das ist je nach Größe und Ausstattung des Wunschobjekts mit enormen Kosten verbunden. Wer über eine hohe Summe an Eigenkapital, etwa in Form eines Erbanteils, verfügt, kann sich freuen: Der Kredit fällt nämlich in dem Fall wesentlich geringer aus als bei Kaufwilligen, die wenig zur Seite gelegt haben. Nur in den seltensten Fällen ist der Eigenheim-Kauf ohne Baufinanzierung möglich.

In einem ersten Schritt stellt sich für jeden Immobilienkäufer die Frage: Was kann ich mir leisten? Eine einfache Rechnung bringt Klarheit:

Listen Sie Ihre Einnahmen auf: Das monatliche Haushaltsnettoeinkommen, Kindergeld, aber auch Nebenverdienste oder sonstige Einnahmen aus Vermietung können für die Baufinanzierung herangezogen werden.

Führen Sie sich Ihre Ausgaben vor Augen: Hierunter fallen alle monatlichen Ausgaben von Mietkosten über Versicherungen, Altersvorsorge, Kleidung bis hin zu Ihren Kosten für den Mobilfunkvertrag.

Kreditbetrag festlegen: Wie die Bausparkasse Schwäbisch Hall informiert, können Sie mithilfe Ihrer Einkünfte-Rechnung ermitteln, wie hoch Ihr Kredit maximal ausfallen wird. Als erste grobe Faustformel können Sie damit rechnen, dass das monatliche Nettoeinkommen mal 100 den maximalen Kreditbetrag ergibt. Kommen Sie beispielsweise auf ein Nettoeinkommen von 4.000 Euro, ergäbe das einen Kredit in Höhe von 400.000 Euro, heißt es vonseiten Schwäbisch Hall.

Was spricht für eine Baufinanzierung?

Wer sich für den Wohnungskauf oder Hausbau entscheidet, wird den vollen Immobilienpreis in der Regel nicht bezahlen können. Eine Baufinanzierung bietet in diesem Fall die nötige finanzielle Unterstützung. Einfach erklärt handelt es sich dabei um einen Immobilienkredit, der zweckgebunden ist, also nur für den Bau, Erwerb oder die Instandhaltung von Immobilien eingesetzt werden kann. Das Darlehen zahlen Sie in monatlichen Raten zurück. Hinzu kommen Zinsen für die Baufinanzierung, die von dem geldgebenden Institut erhoben werden.

Seriöse Baufinanzierung: Darauf sollten Sie achten

Die anfallenden Zinsen sind es, die vielen Immobilienkäufern Bauchschmerzen bereiten. Doch es gibt Baufinanzierungen, die die größtmögliche Sicherheit bieten. So sollten Sie bei der Auswahl darauf achten, dass eine lange andauernde Zinssicherheit vom Anbieter gewährt wird, kostenfreie Sonderzahlungen für schnellere Abzahlung möglich sind und das Angebot passgenau auf Sie zugeschnitten ist. Letzteres wird durch flexible Tilgungssätze und Zinsbindungslaufzeiten gewährleistet.

Auch staatliche Förderungen sollten Sie als zukünftiger Haus- oder Wohnungsbesitzer unbedingt berücksichtigen. Folgende Möglichkeiten haben Sie:

Wohn-Riester: Diese Unterstützung vom Staat kann auch nachträglich in eine bestehende Baufinanzierung integriert werden.

Diese Unterstützung vom Staat kann auch nachträglich in eine bestehende Baufinanzierung integriert werden. BAFA-Förderung: Hierbei handelt es sich um eine Bundesförderung für effiziente Gebäude. Gefördert wird unter anderem der Wechsel zu einer nachhaltigen Heizungsanlage.

Hierbei handelt es sich um eine Bundesförderung für effiziente Gebäude. Gefördert wird unter anderem der Wechsel zu einer nachhaltigen Heizungsanlage. KfW-Förderung: Diese Förderung der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) kann zum Beispiel für die Umsetzung energieeffizienter Maßnahmen beantragt werden.