Jetzt Zeit nutzen und informieren!

Erfahren Sie alles aus erster Hand zur Energieeffizienz im Bauzentrum Poing © Bauzentrum Poing

Im Bauzentrum Poing gibt es im Oktober und November 2022 alle Innovationen zu Energieeffizienz, Smart Building und zum nachhaltigen Bauen.

Kostenfreie Energieberatungen

Pfad der Innovationen. Geführte Tour zum Thema Energieeffizienz

Ausblick: Smart Building am 3. und 4. November und Nachhaltiges Bauen am 10. und 11. November

Das Herbstprogramm im Bauzentrum Poing zeigt, wie Sie Ihr Eigenheim krisenfest und zukunftssicher planen. Wer die Informationspakete der größten Eigenheimausstellung Bayerns nutzt, ist umfassend informiert und bestens vorbereitet auf das Projekt „Eigenheim“. Am 27. und 28. Oktober erfahren Sie alles aus erster Hand zur Energieeffizienz, am 3. und 4. November geht es weiter mit Smart Building und der intelligenten Steuerung des Eigenheims und am 10. und 11. November erklären Experten, wie die eigenen vier Wände nachhaltig gebaut werden können. Und das ganze zusätzliche Programm in kostenfreien Beratungen und Führungen. Lediglich der Eintritt in die Musterhausausstellung muss geleistet werden.

Gerade in Zeiten wie diesen ist es wichtig, sich richtig vorzubereiten. Wer jetzt schlau ist, nutzt die Zeit, um sich über innovative Entwicklungen und neue Fördermöglichkeiten zu informieren. Damit wird Ihr Eigenheim-Projekt zu einer intelligenten Investition und zur vorsorgenden Zukunftschance.

Die kostenfreien Energieberatungen

Nach Online-Anmeldung können Sie sich von staatlich zertifizierten und unabhängigen Energieberatern beraten lassen. © Bauzentrum Poing

Am Donnerstag, dem 27. Oktober, wird das Bauzentrum Poing zum Beratungs-Hot-Spot. Nach Online-Anmeldung können Sie sich von staatlich zertifizierten und unabhängigen Energieberatern von 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr zu allen Fragen rund um die Energieeffizienz und -versorgung in den eigenen vier Wänden beraten lassen. Auch am Freitag, dem 28. Oktober stehen Ihnen von 11:00 Uhr bis 14:00 Uhr die Beratungsangebote zur Verfügung. Für die Freitagsberatungen müssen Sie sich nicht anmelden, aber eventuell kurze Wartezeiten in Kauf nehmen.

Genial: Kostenlose Beratung – jetzt anmelden Dieses Beratungsangebot steht Ihnen auch am 3./4. und 10./11. November zur Verfügung. Alle Beratungen sind kostenlos. Lediglich der Eintritt in die Musterhausaustellung muss geleistet werden. Interessierte können sich unter www.bauzentrum-poing.de zu einem individuellen 30-minütigen Termin anmelden.

Sollten Kapazitäten verfügbar sein, ist auch eine Anmeldung vor Ort möglich.

Die nächste Gelegenheit: Geführte und kostenfreie Tour zum Thema Energieeffizienz

Die geführte Tour leitet Sie durch ausgewählte Musterhäuser mit innovativen Ideen zum Thema „Energieeffizienz“ © Bauzentrum Poing

Energie, die Sie nicht benötigen, müssen Sie auch nicht bezahlen. Wenn Ihr Eigenheim energieeffizient geplant ist, können Sie entspannt in die Zukunft blicken. Am Freitag, dem 28. Oktober von 14:30 Uhr bis 16:00 Uhr können Sie kostenfrei und ohne Anmeldung an einer Musterhaus-Expedition teilnehmen. Die geführte Tour leitet Sie durch ausgewählte Musterhäuser mit innovativen Ideen zum Thema „Energieeffizienz“. Innovative Technologien erlauben, die Energiebilanz Ihres neuen Zuhauses deutlich zu senken. Kein anderes Segment der Immobilienwirtschaft adaptiert technische Neuerungen so schnell wie die Fertighausbranche. Wie das funktioniert? Das erfahren Sie auf der Experten-Tour im Bauzentrum Poing. Nach einer kurzen Einführung durch einen unabhängigen Energieberater geht es auf eine interessante und informative Entdeckungsreise durch ganz unterschiedliche Musterhäuser. Treffpunkt ist der Technologiepavillon am Eingang des Bauzentrum Poings.

Das anstehende Herbstprogramm auf einen Blick

Gewinnen Sie einen kompetenten Einblick in die intelligente Steuerung des eigenen Zuhauses. © Bauzentrum Poing

Unbedingt vormerken! Die nächsten Fokusthemen im Bauzentrum Poing sind „Smart Building“ und „Nachhaltiges Bauen“. Zuerst bekommen Sie am 3. und 4. November einen kompetenten Einblick in die intelligente Steuerung des eigenen Zuhauses. Lernen Sie, wie Sie Ihr Eigenheim optimal aussteuern und Ihre Haustechnik effizient organisieren. „Smart Building“ bedeutet, Ihr Haus zum Energiemanager und Lebenszentrale zu machen. Für eine angenehme und optimierte Lebensführung.

Das nächste interessante Schwerpunktthema heißt „Nachhaltiges Bauen“ am 10. und 11. November. Wer hätte das gedacht? Nachhaltigkeit ist viel umfassender als weitläufig bekannt. Nachhaltiges Bauen bedeutet, soziale, ökologische und ökonomische Aspekte in ein sinnvolles Gleichgewicht zu bekommen. Insoweit werden Themen wie nachhaltige Baumaterialien, Mehrgenerationen-Wohnen und Wirtschaftlichkeit des Eigenheims ausführlich und individuell besprochen.

Also: Informationstermine in den persönlichen Kalender eintragen und die Zeit nutzen, um gut und umfassend zu planen. Seien Sie auf die Zukunft vorbereitet.

Über das Bauzentrum Poing der Messe München

Das Bauzentrum Poing der Messe München bietet eine Kombination aus Musterhausausstellung und regelmäßig stattfindenden Vortragsreihen. Jährlich nutzen rund 75.000 Besucher das Informationsangebot der von der Ausstellung Eigenheim & Garten betriebenen Musterhausausstellung. Es ist mit rund 60 komplett eingerichteten Musterhäusern Bayerns größte Eigenheimausstellung und zeigt die ganze Bandbreite architektonischer Stilrichtungen vom modern interpretierten Landhaus über kubische Bauhaus-Architektur bis hin zum Mehrgenerationenhaus. Rund 50 Aussteller aus Deutschland, Österreich und Italien präsentieren innovativen Hausbau unter energetischen und ökologischen Aspekten. Viele der Musterhäuser erfüllen die förderfähigen KfW-Effizienzklassen 40 und 55, einige davon sind sogar Energie-Plus-Häuser. Das Bauzentrum Poing hat sich mit innovativen Technologien einen überregionalen Ruf als Zentrum für Veranstaltungen rund ums Bauen, Modernisieren und Wohnen geschaffen. Services für Besucher: Sonntagsvorträge, kostenlose Einzelberatung, Pfad der innovativen Ideen – geführte Touren, individuelle Touren und Newsletter.

Kontakt

Bauzentrum Poing der Messe München

Am Messesee 2

81829 München

Tel.: +49 89 949-11638

E-Mail: poing@musterhaus-online.de

Web: www.bauzentrum-poing.de