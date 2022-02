Notesofberlin: „Alter haltet nach 22 Uhr eure verdammte Schnauze!“

Von: Janine Napirca

Teilen

Wenig Verständnis zeigt ein Berliner für seine lauten Nachbarn. (Symbolbild) © VITTA GALLERY/imago

Wenig höflich bat ein Berliner seine Nachbarn, die Ruhezeiten zu berücksichtigen. Das Netz reagiert gespalten.

Notesofberlin teilt immer wieder amüsante Nachrichten aus Berlin. So letztens einen in einem Mehrfamilienhaus angebrachten Notizzettel. Der Verfasser scheint sichtlich genervt von seinen Nachbarn zu sein. Trotz gesetzlich vorgeschrieben, halten diese sich scheinbar nicht an die ab 22 Uhr geltenden Ruhezeiten.

Sie möchten keine Haushaltstipps verpassen? Hier können Sie unseren Wohn-Ratgeber abonnieren

Lesen Sie auch: Wer solche Nachbarn hat, braucht keine Freunde mehr.

Nachricht auf dem Instagram-Profil von Notesofberlin: „Alter haltet eure verdammte Schnauze – ich muss schlafen!“

In der verfassten Nachricht fordert der Berliner seine Nachbarn barsch dazu auf, ruhig zu sein oder wenigstens das Fenster zu schließen, da er auf seinen Schlaf angewiesen sei. Außerdem kann er das Verhalten seiner Nachbarn nicht nachvollziehen: „Ihr seid doch nicht alleine auf der Welt, wie kann man so ignorant sein?!?“ Er äußert ganz direkt, dass es ihm jetzt reiche.

Auch interessant: Instagram: Wenn das Flugticket selbstständig auf Reisen geht.

Notesofberlin: Wütender Berliner malt Mittelfinger auf die Nachricht an seine Nachbarn

Doch verbal seiner Wut Luft zu machen, reichte dem Berliner nicht aus. So zeichnete er zusätzlich wutentbrannt einen Mittelfinger auf die Nachricht. Oder handelt es sich bei der Zeichnung gar um die Reaktion der Nachbarn? Es könnte auch ein gestalterischer Ausdruck dessen sein, was Sie von der Bitte des Verfassers halten.

Lesen Sie auch: Mit diesen kleinen Tricks ist Ihre Wohnung immer sauber.

Die Reaktionen der Community von Notesofberlin auf Instagram fallen gemischt aus

Während manche Instagram-Follower von Notesofberlin die Wut total nachvollziehen können „da ist halt jemandem der Kragen endlich geplatzt“ oder „spricht mir aus der Seele.. vielleicht sollte ich meine Zettel nochmal abhängen und den kopieren?“, positionieren sich einige Kommentare auf die Seite der Ruhestörer: „ey dit jeht och höflicher! Jeht janich sone Aussage!“ oder „die werden safe nicht leiser machen nach dieser netten Nachricht“. Bleibt nur zu hoffen, dass die Angelegenheit inzwischen friedlich geklärt werden konnte. (jn) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.